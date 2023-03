Spisateljica o Rambu: Željela je da je napastvuješ, loži se na staračke pjege?

Rambo se nakon njene objave oglasio na Fejsbuku i pokušao da opravda svoj postupak.

Spisateljica je žestoko odgovorila poznatom muzičaru.

“Čovjek je 2 dana mislio i smislio da objavi sledeće riječi: „Dotičnu gospođicu sam – dok smo se približavali kući socijalno ugrožene porodice, sasvim NEPLANIRANO pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane. Htio sam da joj nekako dojavim da nemam više što, da me je satjerala u ponižavajući položaj. Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne porodice. Nesretno artikulisan kvazi-drugarski alarm. Seksističan možda, seksualan ne.“ i to je sve što treba da pročitate u ovom slučaju:

1. „dotična“ „gospodjica“ – žena koju je polno uznemiravao na njenom radnom mjestu NEMA IME, ona je DOTIČNA, ali je istovremeno obavješten da je neudata, „gospođica“ što joj odmah srozava ljudsku vrijednost kod bumera. Sve smo se u životu sretale sa onim intruzivnim „Vi ste gospođa ili gospođica?“ NIKADA IZ USTA ŽENE, uvijek od strane muškarca, čak i kad su, u našem životu slučajno zatečeni taksista ili kelner, da ne kažem političar ili nadređeni na poslu. Gospođa ili gospođica? – pitanje u suštini znači – Da li si udata? Zašto je to bitno za bilo kakav razgovor? Da li ste ikada čuli bilo koga kako muškarca, u prvoj rečenici, prije bilo kakvog razgovora, pita – je l imaš ženu?

Dotična gospođica, dakle, neko je subljudsko biće za oženjene domaćine, šta li?

2. Šezdesetogodišnjak je NEPLANIRANO posegnuo za tijelom 25-godišnje žene. Nije planirao. Ruka je sama od sebe krenula. Slučajno se otrgla, nije mogao da zna unaprijed da će njegov ud da napastvuje djevojku. To je objašnjenje?

3. „Pipnuo sam je, pljesnuo ili štipnuo – ne sjećam se sad“ izgovara čovjek koji time priznaje krivično djelo. Ali se ne sjeća tačno šta je uradio. Što znači da – ili masovno seksualno uznemirava veliki broj žena, pa ne može više ni da zapamti šta kojoj radi.

4. „To nema veze sa seksom BAREM NE SA MOJE STRANE“: muškarac u sedmoj deceniji seksualno uznemirava 35 godina mlađu ženu, ona ga zbog toga prijavi, on ćuti dva dana, pa odabere da kaže da nije bilo seksualno S NJEGOVE STRANE, to znači da možda jeste s njene? Brate. Željela je da je napastvuješ, jer se loži na staračke pjege. Ti si to NEPLANIRANO uradio i nije te ložilo, ali možda jeste nju. Eto šta znače ove riječi. Fuj.” napisala je između ostalog poznata spisateljica. prneosi n1

