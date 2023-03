Leyen: Želimo zemlje Z. Balkana što brže približiti EU

Kazala je to Feni predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u intervjuu koji je organizirala Evropska Redakcija (European Newsroom – ENR), naglašavajući da je rat u Ukrajini istaknuo stratešku važnost proširenja Evropske unije.

– Poznato vam je da želimo približiti naše zemlje partnere sa zapadnog Balkana što je bliže i što brže je moguće Evropskoj uniji – dodala je Von der Leyen.

Kada je u pitanju dijalog Srbije i Kosova, kaže da postoji plan Evropske unije za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine “na stolu” zbog čega smatra da je sada trenutak da se razumije važnost postizanja dogovora za obje strane.

– Normalizacija tih odnosa je najvažnija i krucijalna je za sigurnost, stabilnost i prosperitet cijele regije. Nadam se zato da će uoči novih razgovora obje strane biti vrlo konstruktivne – stava je predsjednica Komisije.

Na pitanje da li će biti posljedica ako dogovor ne bude postignut, Von der Leyen je kazala da je potrebno prvo pokušati pronaći rješenje, a onda pogledati rezultate.

Predsjednica je u okviru intervjua govorila i o temama predstojećih sastanaka Komisije planiranih za ovu sedmicu.

Naime, Evropska komisija trebala bi danas objaviti prijedloge dva zakonodavna akta, jedan o industriji s nultom neto emisijom stakleničkih plinova, a drugi o ključnim sirovinama, koje su potrebne Uniji da bi dostigla cilj o nultoj neto emisiji do 2050. godine.

Kako je planirano rasporedom sjednica Komisije u četvrtak na sastanku u Briselu, Komisija će objaviti prijedlog reforme tržišta električne energije i dugoročnu strategiju za konkurentnost ekonomije.

Predsjednica Komisije Ursula von der Leyen kazala je da je u pitanju paket koji se fokusira na uvođenje čiste tehnologije kako bi se postigli ciljevi za smanjenje emisija štetnih plinova, dostizanje ciljeva iz sporazuma o klimatskim promjenama i sveukupnog smanjenja na štetnog uticaja na životnu sredinu kroz podizanje stepena energetske efikasnosti.

– To je rapidno rastuće tržište i očekuje se da će doživjeti trostruki rast u vrijednosti do 2030. godine i to je jedan fokus da donesemo zakone u tom smjeru, a drugi je da postignemo našu jedinstvenu konkurentnost – pojasnila je.

Paket koji će predstaviti, tvrdi Von der Leyen, će pokazati da je moguće smanjiti emisije i imati strategije jer postoji globalna potreba za zelenom energijom, a Evropska unije želi ostati lider u toj oblasti, prenosi Fena.

