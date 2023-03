Hirurg koji je operisao Đinđića: Nikada to neću zaboraviti, kome je smetao taj čovjek

Prof. dr. Miljko Ristić, kardiohirurg, operisao je Zorana Đinđića, premijera Srbije, nakon atentata 2003. godine. Tog kobnog dana Beograd je bio preplavljen policijskim patrolama, hapšenja su trajala danima, a saslušano je više od 11.000 ljudi. Ubrzo je otkriveno da je ubica Zvezdan Jovanović.

U Pulsu Srbije na Kurir televiziji, doktor Ristić je otkrio nove detalje.

– To je događaj koji ne mogu nikada da zaboravim. Uvijek mi se motalo po glavi zbog čega se neki atentat izvršio, odnosno kome je taj čovjek smetao. Mislim da su međunarodni interesi u pitanju – započeo je Ristić.

Nastavio je priču sa detaljima o samoj rani, ali i čahurama.

– Ulazna rana je bila s desne strane grudnog koša, a izlazna rana na lijevoj strani grudnog koša nešto niže. Dakle, metak je upućen sa visine jer nije imao horizontalni put. Za mene predstavlja dilemu da li je premijer ulazio glavom prema vratima zgrade vlade ili leđima. Nije logično. Ako je ulazio glavom prema vratima, pod tim okolnostima, nemoguće da je pucano iz ulice za koju se sumnja već je metak došao iz totalno suprotnog pravca – iznio je šokantne tvrdnje Miljko Ristić.

Potom je objasnio zašto smatra da su postojale dvije grupe atentatora iako je zvanična istraga osporila takve tvrdnje.

– Smatram da su postojale dvije grupe atentatora. Pogođen je i (šef obezbjeđenja Milan) Veruović koji je bio uz premijera. Metak kojim je Đinđić pogođen ima ogromnu razornu moć, a s obzirom na to da je pogođen Veruović, da je to bilo od istog metka, ne bi ni on preživio. Dakle, jedna grupa atentatora je pucala iz jednog oružja, a druga iz drugog – ubijeđen je hirurg.

Nakon toga, shodno svim saznanjima koje posjeduje o ovom atentatu, odgovorio je zbog čega nikada nije svjedočio:

– Mi smo samo dužni da napišemo operativni protokol, a to smo i uradili… Sudska medicina se bavi tim obdukcijama i očekivao sam neki poziv među 400 svjedoka koji su svjedočili, međutim, nikada nisam pozvan..

Premijer Srbije Zoran Đinđić ubijen je u atentatu na stepeništu zgrade sjedišta Vlade Srbije oko 12.30 sati tog 12. marta 2003. godine. Metak mu je prošao kroz srce, hitno je odveden u bolnicu, a ljekari su nakon samo sat vremena konstatovali smrt. Premijer je bio pri svijesti na putu ka Urgentnom centru.

Oba metka je iz snajpera sa 130 metara udaljenosti iz zgrade u Admirala Geprata ispalio pripadnik crvenih beretki Zvezdan Jovanović koji je kasnije pravnosnažno osuđen na 40 godina zatvora. Od drugog ispaljenog metka teško je ranjen šef obezbjeđenja Milan Veruović.

