Ljetovanje u Hrvatskoj skuplje nego u Španiji i Grčkoj

Kratko, sedmodnevno ljetovanje u tom slučaju u startu poskupljuje barem 70, a češće 100 do 140 evra, prenose Nezavisne.

Kad je u pitanju odmor na hrvatskom jadranu, hrvatskim građanima ove godine malo što ide na ruku. Cijene rastu brže od plata, a potražnja u Evropi je tolika da jadranski domaćini nemaju pretjeranog razloga razmišljati o dubini hrvatskog džepa. Osim toga, smatra se, hrvatski gosti ionako su po prirodi ustvari usmjereni na domaće more, uvijek se nekako snađu i dođu, a, uostalom, sezona već dugo i ne zavisi o njima. Lani je, recimo, od ukupno 19 miliona turista domaćih bilo ‘tek’ 2,6 miliona i njihov se minus, uz rastuće brojke iz inostranstva, ne bi previše osjetio.

Prošlogodišnja poskupljenja hrvatski turisti su progutali bez većih problema i bilo ih je čak dvjesto hiljada više nego i 2019. Lani su u dizanju cijena prednjačili hoteli, gdje su poskupljenja išla i do 40 odsto prema 2021. Ali, ove godine cijene podjednako i osjetno rastu kako u hotelima tako i u popularnom i finansijski nešto pristupačnijem privatnom smještaju.

S kakvim će, ipak, cjenov osvanuti jadranske konobe, slastičarnice i restorani tek ćemo vidjeti, ali i to će, kao i prijašnjih godina, sigurno biti skrojeno prema zapadnoevropskim platama.

Sve upućuje da će ljetovanje na Jadranu biti i skupo i nikad skuplje. Za prosječna poskupljenja smještaja zasad govore o 15 do 20 odsto višim cijenama od prošlogodišnjih, ali to samo znači da su neki poskupili pet, a neki i 35 odsto. Ispada tako da će, recimo, za apartmane u kojima je noćenje prošlog ljeta bilo 70 evra, ovog ljeta trebati minimalno 80, a nerijetko i 90 evra pod danu. Kratko, sedmodnevno ljetovanje u tom slučaju u startu poskupljuje barem 70, a češće 100 do 140 evra, piše večernji.hr.

“Lani je sezona bila neizvjesna i naš je savjet privatnim iznajmljivačim bio da ne dižu previše cijene. Neki su se ipak odlučili za poskupljenja, i to do deset posto. Ove godine zbog inflacije i poskupljenja energenta, komunalija, ali i usluga poput čišćenja, pranja veša, a u nekim mjestima i paušalnog poreza, poskupljenja su neizbježna i cijene će biti barem 15 posto više nego lani. No, to je sad već sve skupa i 30 posto skuplje nego je bilo 2019. “, govori predsjednik Udruženja porodičnog smještaja Barbara Marković.

“Jasno je da je domaćem gostu preskupo 150 eura za noćenje, kolike će ljeti biti cijene apartmana za dvoje, plus još dva ležaja, na dobroj poziciji. Naše građane radi toga savjetujemo da se direktno obrate iznajmljivaču. Tako mogu uštedjeti do 20 posto, koliko bi otišlo na proviziju posrednika. Imam poruku i za kolege iznajmljivače da daju popuste za domaće goste. To su gosti na koje mogu računati i u vansezoni, šteta bi bilo pustiti ih da odu kod konkurencije. Inače, u Grčkoj, recimo, sve je, od smještaja do ugostiteljstva, bitno jefitnije nego kod nas, a cijene su niže i Španjolskoj i Portugalu. Razumljiva mi je ambicija da budemo kvalitetna, boutique destinacija, ali onda bi svi segmenti turističke ponude morali biti na toj razini. A to, nažalost, nije slučaj…”, zaključuje Marković, pišu Nezavisne.

