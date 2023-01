Sveštenik iz Zagreba: Žene kod muslimana su pristojne, naše izazivaju

Pater Božidar Nagy iz bazilike Srca Isusova predvodio je molitvu i ispričao razloge okupljanja.

“Mnoge ženske osobe nisu svjesne kad se odijevaju izazovno i onda to kod muške populacije izaziva jako velike neugodnosti i ostalo, a ženske osobe trebale bi misliti da svojom nošnjom i svojim odijevanjem ne izazivaju grijehe kod muškaraca”, kaže pater Božidar Nagy za Dnevnik.hr.

Na pitanje novinarke zar nisu muškarci sami odgovorni za svoje grijehe, odgovorio je:

“Čujte, postoje također i oni koji izazivaju, bilo svjesno, bilo nesvjesno, to je konkretno žensko nemoralno odijevanje”.

Inicijativa je krenula s internetske stranice Muževni budite, portala namijenjena katoličkom muškarcu, kako piše u uvodniku. Jedan od njih je i John Vice Batarelo, predsjednik Zaklade Vigilare.

“To je jedan molitveni pokret koji je krenuo iz Poljske i širi se po cijelom svijetu. Došao je i do nas otprije četiri mjeseca, barem ovdje u Zagrebu, ali i drugim gradovima u Hrvatskoj”, rekao je pater Božidar Nagy.

“Božje zapovijedi nisu nikada zastarjele”, dodao je Nagy, nakon čega je upitan o ravnopravnosti žena i muškaraca:

“To su temelji ljudskih prava. Uzmite Opću deklaraciju Ujedinjenih naroda o ljudskim pravima i vidjet ćete da se temelji na Božjim zapovijedima”.

Upitan je kako se tu može raditi o ravnopravnosti ako žene nisu ravnopravne muškarcima.

“Što mislite da je to protiv ženskog dijela populacije? Iskreno, kad vi vidite u muslimanskim zemljama… Jest da je to pretjerano, ali ipak… Kad je žena odjevena pristojno, ne izaziva, kad je pokrivena, to je u redu. Slušajte, naš blaženi Ivan Merz je rekao da je pokrivanje žena kod muslimana ipak jedna dobra stvar”, rekao je pater Nagy.

Kako je i sam Nagy istaknuo, molitveni pokret dolazi iz Poljske, odakle je i Zaklada Ordo Iuris, čiju je podružnicu u Hrvatskoj prije četiri godine osnovao upravoVice Batarelo, odnosno njegova Zaklada Vigilare. Obje se nalaze na istoj adresi. prneosi “Radiosarajevo“.

