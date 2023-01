Dačić: Odnosi Srbije i SAD-a u usponu, ali ne mijenjamo stajališta o Kosovu i sankcijama Rusiji

Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić kazao je da su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u usponu, ali da neće biti promjene u ključnim stajalištima srpskog političkog vodstva o priznanju neovisnosti Kosova i uvođenju sankcija Rusiji.

Dačić drži da Priština u biti nema uvjeta za ulazak u Vijeće Europe, ali da ima većinu potrebnu za to, te stoga Srbija nema mogućnost to spriječiti ako netko ne smatra da je to nužno.

“Ne možemo spriječiti ulazak u Vijeće Europe ako oni imaju većinu. Ovdje je pitanje hoće li oni to”, rekao je Dačić, te dodao da bi u takvom scenariju po prvi put došlo do preglasavanja u tom tijelu.

Također je najavio da ako dođe do pokušaja prijema Prištine u Vijeće Europe, Srbija u tome neće sudjelovati.

Dačić je rekao da je stajalište Srbije o teritorijalnom integritetu zemalja principijelno uvijek isto dok se to kod drugih mijenja ovisno od potreba.

“I dalje je na snazi odluka donesena na početku ruske specijalne operacije u Ukrajini. Mi smatramo pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine, ali je pitanje uvođenja sankcije od državnog interesa Srbije”, istaknuo je srpski ministar vanjskih poslova, prenosi Radiotelevizija Srbije.

Tijekom susreta sa specijalnim savjetnikom američkog državnog tajnika Derekom Cholleom predsjednica Kosova Vjosa Osmani istaknula je u srijedu kako savezništvo i bliskost Srbije s Rusijom predstavlja opasnosti ne samo za Kosovo, već i za euroatlantski savez te dodala kako Srbija uz potporu Rusije nastavlja biti destabilizirajuća sila i prijetnja održivom miru u regiji.

No Dačić drži da je pitanje Kosova, s jedne strane i sankcije Rusiji, s druge, kao spojene posude te postavlja pitanje “hoće li oni koji traže sankcije prema Rusiji promijeniti stajalište prema teritorijalnom integritetu Srbije”?

Specijalni savjetnik američkog državnog tajnika Derek Cholle, koji danas stiže u posjet Beogradu, sinoć je u Prištini kazao kako je nužno formirati Zajednicu srpskih općina na Kosovu, ali i dodao da SAD ne podržavaju formiranje ničega što sliči na Republiku Srpsku.

“Ne tražimo od Prištine da podrži bilo koji sporazum koji nije u skladu s ustavom i odlukom Ustavnog suda iz 2015. godine. Nalazimo se u kritičnom trenutku. Beograd i Priština trebaju se hitno uključiti u dijalog kojim posreduje Europska unija, a koji vodi ka sveobuhvatnom sporazumu o normalizaciji odnosa usredotočenog na međusobno priznavanje”, istaknuo je Cholle na konferenciji za novinstvo u Prištini na kojoj su sudjelovali i američki izaslanik za zapadni Balkan Gabrijel Escobar i američki veleposlanik u Prištini Jeffrey Hovenier.

Prema njegovim riječima, SAD vjeruju da je dijalog najbolje sredstvo kojim bi Kosovo osiguralo svoju europsku budućnost te žele uložiti energiju kada je u pitanju euroatlantski put Kosova, a ne sudjelovati u rješavanju kriznih situacija, piše Fena.

