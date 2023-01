“OVAKO FUNKCIONIŠE MAŠINA U KOJU JE BRAJAN BACIO ANU VOLŠ” – Spasić: Nema načina da se pronađe tijelo, od toga se pravi struja

Dok se na društvenim mrežama upućuju riječi podrške njenoj porodici i vjera da će biti pronađena živa, prije svih zbog svoja tri mala sina, posljednja otkrića policije ne slute na dobro.

Božidar Spasić, stručnjak za bezbjednost, gostovao je u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gdje se dotakao nestanka Amerikanke.

Naime, on smatra da je njen suprug Brajan krivac, međutim, i dalje nema dovoljno dokaza. Takođe, Spasić osim što je naveo nekoliko mogućnosti o tome šta je moglo da desi. Naveo je i jednu specifičnu, gdje tijelo ne bi moglo da bude nikada nađeno.

VIDEO MOŽETE POGLEDATI OVDJE.

– Njena tragedija se izgleda dogodila u kući i neko je kasnije odnio to tijelo. Postoji jedna teorija da je Brajan odneo to tijelo do jedne mašine za uništavanje. To je jedan ogroman vagon i pored je velika čelična ploča. Vi stavite stvari odnosno on je stavio nju koja je bila uvijena u tepih. Nema nikakvog nadzora, a i da ima kamera ne vidi se šta je tu. Taj tepih ide do te ploče i ostaci odnosno ta masa pada dole. Od te mase koja pada dole, recimo u Americi, pravi se sirovina za proizvodnju električne energije. Apsolutno da nema načina onda da se pronađe tijelo – rekao je Spasić.

Facebook komentari