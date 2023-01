Hrvatsku zapljusnula masovna poskupljenja, šta čeka BIH?!

Treći dan od uvođenja eura Hrvatsku je zapljusnuo talas novih poskupljenja od kafe, cigareta, preko hljeba, goriva, mliječnih proizvoda, do parkinga.Tako je ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković poruči da trgovački lanci pokušavaju varati građane, ali da im to neće proći. Reagovao je i Martin Evačić, predsjednik Udruge trgovina pri HUP-u poručivši da u trgovinama nije došlo do povećanja cijena zbog neopravdanog zaokruživanja prilikom prelaska na euro, te da su cijene uoči uvođenja eura rasle zbog drugih utjecaja.

Hoće li se novi talas poskupljenja odraziti i na Bosnu i Hercegovinu, obzirom da je Hrvatska među našim najznačajnijim vanjskotrgovinskim partnerima pitali smo Miloša Grujića, doktora ekonomskih nauka i direktoru PREF-a.

Ako poskupe proizvodi i usluge koje uvozimo iz Hrvatske, kaže naš sagovornik, a među kojima ima dosta i osnovnih životnih namirnica, to bi predstavljalo novi inflatorni šok i za naše građane i za preduzeća. S druge strane, pojašnjava, pod pretpostavkom poskupljenja hrvatske robe, proizvodi iz BiH bi, zbog cjenovne konkurentnosti, mogli postati prihvatljiviji i traženiji na tržistu Hrvatske. Takav scenario bi se, ističe Grujić, mogao čak i pozitivno odraziti na ekonomiju i obim izvoza BiH. Međutim napominje i da iskustva drugih zemalja pokazuju da su to kratkoročne promjene i da tržište brzo prilagođava i izjednačava cijene.

“Uvođenje eura predstavlja potpunu integraciju hrvatske ekonomije u EU ekonomski prostor. U teoriji, za nekoliko godina, to može biti interesatna promjena za BiH. Hrvatske kompanije bi, pod uslovom da ne povećavaju kapacitete, mogle da pokušaju da povećaju prodaju na tržištima EU. Da nastavimo taj misaoni eksperiment, zaključili bismo da se može očekivati da se neke kompanije iz Hrvatske nađu i u Bosni i Hercegovini. Kompanije iz Hrvatske bi imale interes da osnivaju svoje kompanije i da se udružuju s već postojećim jer nemaju valutni rzik, mogu da dobiju povoljnije kreditne uslove a imaju i povoljnije poreze – konkretno, niži je porez na dobit i niža je stopa PDV-a. U tom scenariju BiH će profitirati jer će porezi i doprinosi biti uplaćeni u BiH. Na još duži rok, kada bi BiH ušla u Evropsku uniju, za nas bi još lakše bilo uvođenje evra zato što je naša konvertibilna marka vezana za evro”, mišljenja je Grujić,piše Crnahronika

Navedimo na kraju da Hrvatska je Bosni i Hercegovini najznačajniji spoljnotrgovinski partner u Evropskoj uniji.

Izvoz Bosne i Hercegovine u 2021. je iznosio 1,9 mlrd KM, što je 34,29% više u odnosu na 2020. Uvoz iz Hrvatske je iznosio 3,5 mlrd KM, što je više za 19,03% u odnosu na godinu ranije piše Buka

