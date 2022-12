Reakcija patrijarha Porfirija na zabranu ulaska na Kosovo

Porfirije je poslije ovog čina prištinskih vlasti poručio da je jedino na Kosovu kod svoje kuće.

“Kao Patrijarh, krenuo sam u prvo i najvažnije sjedište svoje Crkve. Kao sveštenik, krenuo sam da budem sa svojim narodom uoči najradosnijeg praznika. Kao građanin, krenuo sam u svoju kuću, u svoj dom”, napisano je na zvaničnom Instagram profilu patrijarha srpskog.

Te je dodano…

“Od trenutka kada sam krenuo ovim putem ponavljam: gdje god sam bio van Kosova i Metohije, bio sam u tuđini. Jedino sam na Kosovu i Metohiji kod svoje kuće.

Danas su vrata na mom domu za mene zaključana i ja se molim Bogu da otključa srca onih koji su ih zatvorili i da ljubav Božića i rođenja Spasitelja dodirne um i savijest svih ljudi”.

Nakon zabrane oglasila se i Srpska pravoslavna crkva saopštenjem, u kom se poziva na poštovanje osnovnih prava i sloboda srpskog naroda i njegove Crkve na Kosovu.

“Njegovu Svetost Patrijarha srpskog g. Porfirija, koji je po redovnom programu trebalo da danas u popodnevnim časovima stigne u sjedište Srpske Pravoslavne Crkve, manastir Pećku Patrijaršiju, na administrativnom prijelazu Merdare su zaustavili organi vlasti u Prištini i saopštili da mu je zabranjen ulazak u Pokrajinu. Sa stanovišta ljudskih prava i vjerskih sloboda bilo kog čovjeka, ovakva odluka je nerazumna i apsolutno neprihvatljiva. Patrijarh apeluje na one faktore koji imaju realnu vlast na Kosovu i Metohiji da, u skladu sa njihovim proklamovanjem ljudskih prava i sloboda, na djelu pokažu da takvih osnovnih prava i sloboda nisu lišeni srpski narod i njegova Crkva. To znači da se, na području na kome imaju punu kontrolu, poglavaru Srpske Pravoslavne Crkve omogući bogosluženje u prvom, aktuelnom i historijskom sjedištu Srpske Pravoslavne Crkve. To bogosluženje je molitva za sav svijet, za sve ljude, a prije svega za lokalnu zajednicu, za Srbe i Albance, za pomirenje i mir među njima. Patrijarh zna da je srpski narod, posebno na Kosovu i Metohiji, sa velikim ogorčenjem primio ovu vijest, ali apeluje da se ne dozvoli da ova provokacija postane izgovor za dalje ugrožavanje našeg naroda i njegovih svetinja. Patrijarh neće ostaviti svoj narod i učinit će sve što je moguće da se sa njim sretne i da se sa njim zajedno pomoli Bogu što prije bude moguće”, poručeno je iz SPC-a. prneosi “N1“.

