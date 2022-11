Kurti: Na proljeće 2023. očekuje se međusobno priznanje Srbije i Kosova

On je u intervju za podgoričku Gradsku TV kazao da se pregovori sa Srbijom oko normalizacije odnosa Kosova i Srbije zasnivaju na ponudi Evropske unije koju je podržao i Berlin i Pariz.

“Od 9. septembra ove godine mi imamo jedan model na koji ćemo se oslanjati tokom naših budućih pregovora, koji moraju da počnu odmah. Zapravo, tu se kaže da za nekoliko dana, pa otprilike do sljedećeg proljeća, trebalo bi da imamo sporazum za potpunu normalizaciju odnosa”, rekao je Kurti.

Prema njegovim riječima, u međuvremenu, dogovor je da Kosovo ne nastavlja sa kažnjavanjem vozača automobila koji imaju tablice KM i druge iz vremena vladavine Slobodana Miloševića.

“Srbija neće više izdavati takve tablice i mi im dajemo mogućnost, prostor od nekoliko mjeseci, kao mjere za međusobno povjerenje, da bismo postigli ovaj dogovor koji je veoma važan, ne samo za Kosovo i Srbiju nego i za cio naš region”, istakao je Kurti.

Kurti je naglasio da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosovo postalo normalna država, ali da Srbija to nije, i da je to stvar, kako je ocijenio, srpskog naroda.

“Ni naši odnosi nisu normalni. Normalizacija odnosa znači da na kraju imamo jedan sporazum, dogovor koji je međunarodno pravno obavezujući i u kojem, kao fokus, imamo međusobno priznanje. Znate da Kosovo ne priznaje Srbiju, Srbija ne priznaje Kosovo, i sada imamo rok da se to međusobno priznavanje provede negdje do proljeća sljedeće godine. To je dogovor koji je postignut i koji je Srbija prihvatila”, kazao je Kurti.

Srbija je, dodaje, prihvatila i da se otvore pregovori koji će biti bazirani na toj ponudi iz Brisela, uz podršku Francuske, Njemačke i SAD, a plan je da iduće ili one naredne nedjelje bude organizovan sastanak u Briselu, gdje će početi pregovori o normalizaciji odnosa.

“Od 33 sporazuma koji su u postigli Kosovo i Srbija u Briselu, dvije trećine Srbija nije izvršila, nije implementirala. Imamo gorko iskustvo sa Srbijom u smislu da su dvije potpuno različite stvari potpisati i implementirati sporazum. Radiću na tome da potpisivanje sporazuma i njegova implementacija dođu u isti kontekst”, kazao je on.

Napomenuo je da to neće biti lako, ali i da nije nemoguće, jer Priština ima Brisel, Pariz, Berlin i Washington kao garanciju, i zato usvojenu deklaraciju vidi kao pozitivan progresivan korak, u pravom smjeru.

Prema njegovim riječima, u sporazumu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine ima elemenata koji su preuzeti od modela dvije Njemačke, koji je omogućio njihovo članstvo u međunarodnim organizacijama.

Uz sporazume dvije države, dodao je, neophodno je i suočavanje sa prošlošću, jer je to dobro za sadašnjost, ali i za buduće generacije.

Na pitanje da li danas u Srbiji ima nekog ko bi napravio gest kao tadašnji njemački kancelar Vili Brant koji je klečao pred spomenikom jevrejskim žrtvama holokausta, Kurti se složio da ima.

“Naravno da ima u Srbiji takvih ljudi, ali oni su pojedinci i nemaju prostor za djelovanje. Nemaju snagu i moć koja dolazi sa vlašću, znači, oni jesu u opoziciji i jesu u vanparlamentarnoj opoziciji. Sada, vjerovatno će biti potrebno i malo vremena za to, ali živimo u teškim i čudnim vremenima”, naglasio je on.

Međusobni sporazum o priznanju i normalizaciji odnosa podrazumijeva da se Srbija neće protiviti učlanjenju Kosova u međunarodne institucije, ali i da neće podržati stolicu u Ujedinjenim nacijama, naveo je Kurti i dodao da su stvari još otvorene jer će otpočeti pregovori.

“Ubijeđen sam da bi Srbija željela da ovi pregovori traju nekoliko godina, dok se svjetske prilike promijene, i to ne mislim samo u SAD-u već i u Evropi. Tu se radi o ekstremnoj desničarskoj tački gledišta na život i svijet i ja mislim da tu, u Srbiji, glavnu ulogu nema predsjednik Aleksandar Vučić, već Srpska pravoslavna crkva koja je tijesno povezana sa Moskvom, Beogradski univerzitet i mediji koji su više povezani sa SPC-om i Rusijom nego sa političkom vlašću. Mislim da oni kontrolišu diskurs Srbije”, naveo je on.

On je dodao da Srbija nema evropsku budućnost bez distanciranja od politike Slobodana Miloševića, a i od zvanične Rusije, odnosno, kakao je kazao, despotskog predsjednika Vladimira Putina.

Upitan da prokomentariše to što je Vlada Crne Gore, na čijem je čelu premijer kojem je izglasano nepoverenje Dritan Abazović, rekla da će se zalagati i truditi da Crnu Goru uvede u Otvoreni Balkan, te da li to može dovesti do poremećaja odnosa Albanaca i Crnogoraca koji su tradicionalno dobri, Kurti je istakao da se to, po njegovom mišljenju neće dogoditi.

“Ne mislim da će se odnosi Albanaca i Crnogorca pogoršati, mislim da će se poboljšati. Ubijeđen sam u to zato što je Crna Gora članica NATO-a, ali i zbog toga što je tu predsjednik Milo Đukanović. On je veoma jasan i poznaje regiju verovatno bolje od mene. Ja znam puno toga, ali ja mislim da Đukanović našu regiju zna bolje zbog iskustva koje ima i ne mislim da će se naši odnosi pogoršati. Znam da je Otvoreni Balkan otvoren za Crnu Goru, ali ne mislim da je Crna Gora otvorena za Otvoreni Balkan”, ističe premijer Kosova.

Zaključio je i da mu je žao zbog rezultata nedavno održanih lokalnih izbora u Crnoj Gori, naročito u Podgorici, gdje je DPS izgubio izbore nakon 24 godine, i naglasio da smatra da je to jedan od najnegativnijih događaja na Balkanu ove godine, piše Beta.

Facebook komentari