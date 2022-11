Milanović: Imam đon-obraz i meni nikada nije neugodno

U Varaždinu su danas hrvatske vojnike koji idu u misiju KFOR na Kosovo ispraćalo dva puta, pišu hrvatski mediji. Prvo ih je ispratio ministar Banožić, a dva sata kasnije to je učinio predsjednik Hrvatske Zoran Milanović.

– Oni (vojnici) jesu profesionalci, ali nema potrebe da stoje dvaput. Onda se to može zvati jednom vrstom sitne prevare, generalne probe, ali generalne jer su tu bili generali, jer on je generalna sramota. Članovi obitelji nisu bili na toj farsi koju je organizirao na prevaru u zadnji tren. To je grozno, to je tako mizerna karakterna osobina – rekao je Milanović

Opet je imao milanovićevske izjave.

– Imam đon-obraz i meni nikada nije neugodno, ali mislim da sam na pravoj strani povijesti. Banožić nije izbačen iz protokola, ali pošto je on izbacio neke ljude iz službe, vi me pitate je li meni neugodno. Ovo možemo nazvati sramotom, tamo nisu bili članovi obitelji. Nije mi neugodno, ali mi je žao. Tu su došli članovi obitelji, ali kad si ponavljač, onda je to jadno sve skupa. Vojnici su stajali sat vremena duže bezveze – rekao je predsjednik Hrvatske.

Prepričao je kako ministar ni u Vukovar nije došao u sklopu protokola, ali se ugurao na fotografiranje.

– Tako je krao na testovima pa je svejedno bio ponavljač – dodao je Milanović.

Milanović je rekao da su svi problemi u odbrambenom sistemu Hrvatke sad došli na naplatu jer je “Plenković iz neke nedođije, ne mislim na geografsku, nego na mentalnu, intelektualnu nedođiju, doveo nekog momka ponavljača za ministra i čovjek se u jednom trenutku osjetio važan. Čovjek je muljao u Ministarstvu, radio je kaznene radnje, u to je uvlačio službenice.”

– Ja ponovno pitam DORH il’ bombardujete il’ da krečimo? Jel’ čovjek kriv? Jel’ DORH ima osnovu za postupanje? Ponavljam državnoj odvjetnici: Što je sa slučajem Banožić – zapitao je Milanović. Rekao je kako je prošlo osam mjeseci.

– Vjerojatnu mu je neugodno da se priča okolo da je običan lopov. Pa ‘ajmo to riješiti – rekao je na kraju,piše Avaz

