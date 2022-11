Vučić: Uradili smo sve što smo mogli. Kada vas stjeraju u ćošak, nemate kud

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na TV Prva. Govorio je o svemu pred put u Brisel, ali i o razgovorima sa premijerom Kosova Aljbinom Kurtijem.

“Nisu u pitanju samo tablice”

“Nema nikakve sumnje da je situacija teža nego u posljednjih 10 godina. Nisu u pitanju samo tablice. Kada smo išli u Berlin, Brnabić i ja samo napravili tri dogovora za lične karte i disklejmer. Činilo nam se da je to važan podstrek za naše razgovore. Međutim, Kurti je saopštio tri stvari, koje su dovele do toga da naši ljudi napuste instituciju. On je po ko zna koji put rekao da od ZSO opština nema ništa. Pod dva, što se tiče tablica, opomene do 21. novembra, sutra novčane kazne i oduzimanje tablica i vozila. Kap koja je prelila čašu, jeste smjena Nenada Đurića. On nema njegova prava za smjenjivanje”, istakao je Vučić.

Kako je rekao, zajedno sa stranim predstavnicima su lagali javnost i rekli kako tajming nije dobar.

“Niko mi ništa nije pokazao, kako da mi pokažu i šta da mi kažu kada ja sve znam bolje od njih. Jer sam učestvovao u svim razgovorima, i da su obmanjivali javnost, nije neka tajna. Ja sam pitao Lajčaka zbog čega me zove? Oni nikada neće reći da je dijete koje ljuljaju 14 godina krivo i da ga ljukljaju. A roditelji su im Kvinta. To su najmoćnije zemlje svijeta, uradili smo sve što smo mogli. Kada vas satjeraju u ćošak, koliko god problema da imate, nemate kud”, podvukao je Aleksandar Vučić.

Aleksandar Vučić: Ne očekujem ništa od Kurtija

Predsjednik Srbije je naglasio da ne očekuje više ništa od Kurtija.

“On je imao trideset dana, da je neko htio bilo šta da odloži, odložio bi ranije. Albanci i Kurti su pokazali da ne žele Srbe na Kosovu i pričaju o manjini”, podvukao je Vučić.

Kako je rekao, Srbi se ne vraćaju u prištinske institucije i ne poštuju Kurtijev plan. A taj “plan je značio da Kurti i njihova djela treba da priznaju da postoji Kosovska vojska”.

“Nema teorije koje niste čuli, da nismo kao politička partija SNS nismo izgurali, mi bismo bili nacija u ludačkoj košulji. Imali smo loše politikante koji su lagali narod, ali koga briga. Hoću da ljudi znaju da će najnacionalnije podržati, antinacionalne i pokušavaju da unište racionalnu Srbiju. Za Beograd preko noći su dogovorili sve, ali su pokušali. U svemu gdje je potrebno da se ide protiv Srbije, sve može. I mi sada sa svim poteškoćama idemo u Brisel”, naglasio je Vučić.

