U ZOOLOŠKI VRT STIGLI MEDVJEDI BLIZANCI IZ SLOVAČKE: NE BI PREŽIVJELI BEZ POMOĆI LJUDI

Europski smeđi medvjedi blizanci Kvetina i Albert, koji su kao mladunčad ostali bez majke, odrasli su u oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta u Bojnicama, a sada imaju četiri i pol godine.

Medvjedići koji ostanu siročad u prvim mjesecima života, ne bi preživjeli bez pomoći ljudi, to jest dohranjivanja, no zbog njihova navikavanja na ljude nije ih moguće vratiti u prirodu. Naš zoološki vrt dobro poznaje takve priče. Ovdje je čitav svoj život provela Eta, a nekoliko smo mjeseci u oporavilištu othranjivali i medvjedića Matiju koji sada živi u utočištu za medvjede u Kuterevu. Medvjedi iz Slovačke lijepo se privikavaju na život u Hrvatskoj. O njima se brine velika skupina stručnjaka – od zoologa preko veterinara i nutricionista do timaritelja – kazao je Damir Skok, direktor Zoološkog vrta Grada Zagreba.

U glavnom hrvatskom gradu mlade je medvjede dočekala nova nastamba u kojoj će imati visoku kvalitetu života, nastamba je dio Interpretacijskog centra zaštićene faune Hrvatske koja medvjedima omogućuje život nalik onome u prirodi, tako da im je uz unutarnju nastambu na raspolaganju i prostrana vanjska nastamba s tekućom vodom, saopćio je Zoološki vrt Grada Zagreba.

U protekle tri sedmice otkako su stigli, medvjedi su se upoznavali s novom okolinom i ljudima. Pritom pokazuju pravu medvjeđu ćud – sa zanimanjem istražuju nove prostore i osluškuju nove zvukove. Kako bi se poticalo njihovo prirodno ponašanje, u unutrašnju smo nastambu postavili igračke prilagođene njihovoj snazi. Posebno vole posudu s rupicama koja je ispunjena suhim voćem i orašastim plodovima. Medvjedi spretno hvataju posudu kako bi iz nje isipali ili iskopali finu poslasticu – rekao je Alan Kušić, timaritelj i voditelj sektora zvijeri u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Kod europskih smeđih medvjeda mužjaci su veći od ženki, a ta je razlika uočljiva i kod Kvetine i njenog brata.

Kvetina je tamnija i manja od Alberta. Razlikuju se izgledom, ali i karakterom. Albert je miran, a njegova sestra voli biti u središtu pažnje. Kada bismo ih doživljavali kao ljude, Albert bi bio samozatajan alternativac, a Kvetina zvijezda TikToka. Unatoč razlikama jako se lijepo slažu. Imaju isti ukus kad je hrana u pitanju. Vole indijske oraščiće i sušene marelice. Sretni su što je jesen topla, pa u travi pronalaze tratinčice i posljednje ovogodišnje jagode mjesečarke – ispričala je Dijana Beneta, starateljka za sisavce Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Europski smeđi medvjedi najveće su zvijeri koje žive u Hrvatskoj. U prirodi nastanjuju šume, planinske travnjake, tundre i obalna područja Europe, Azije i Sjeverne Amerike. Imaju odličan sluh i njuh, ali relativno slab vid. U zimskom snu, odnosno hibernaciji mogu provesti i više od pola godine.

U toplijim krajevima te zoološkim vrtovima gdje imaju pristup hrani cijele godine, medvjedi nemaju potrebu za hibernacijom. Zahvaljujući tome posjetitelji Zoološkog vrta medvjede će moći vidjeti i tijekom Adventa u Divljem srcu grada.

Facebook komentari