ČAČANIN POPIO PRAŠAK, PA UMRO TOKOM S**SA, NJEGOVA UDATA LJUBAVNICA POBJEGLA: Najnoviji detalji drame u hotelskoj sobi!

Muškarac (60) iz Čačka preminuo je u četvrtak predveče u jednom hostelu na periferiji grada, a sumnja se da je njemu pozlilo tokom se.sualnog odnosa s dosta mlađom ženom.

Čovjek je, kako saznajemo, dovezen prekjuče u kasnim popodnevnim satima u čačansku bolnicu, ali bez znakova života.

– Kobnog dana preminuli je bio u hotelskoj sobi sa mlađom ženskom osobom. Za sada nije poznato zbog čega je, i kada mu je tačno pozlilo, ali je naložena obdukcija koja će razjasniti uzrok smrti. Ono što je do sada poznato jeste da su ga radnici hotela pronašli u sobi, u besvjesnom stanju – kaže izvor upoznat sa slučajem.

Uplašila se i pobjegla

Prema riječima našeg izvora, sumnja se da je Čačaninu pozlilo tokom ljubavnog čina, a da se njegova mlađa ljubavnica uplašila i pobjegla.

– Nju policija nije zatekla u sobi. Kad je intimni odnos pošao po zlu, pokupila je svoje stvari i otišla. Ona je inače, kako se priča, udata, pa nije željela da se sazna da je nevjerna i da pukne bruka. Inače, i pokojni muškarac je oženjen – objašnjava izvor i dodaje da su radnici hotela pozvali Hitnu pomoć kada su zatekli mrtvog gosta u sobi.

– Na lice mjesta izašla je i policija. Pored kreveta, na kom je bilo telo, pronašla čašu do pola napunjenu vodom, u kojoj je bila i praškasta materija nepoznatog porekla. Pretpostavlja se da je je reč o stimulativno-erektivnom sredstvu, nalik “vijagri”. Praškasta supstanca je poslata na analizu kako bi se utvrdilo da li je možda to dovelo do iznenadne smrti – kaže izvor i dodaje:

– Kad je muškarac dovezen u čačansku bolnicu nije davao znake života, pokušana je i reanimacija, ali bezuspješno. Pretpostavlja se da je smrt nastupila dosta ranije.

Iako ljekari sumnjaju da je muškarac duže bio mrtav, radnici hotela su novinarima rekli “da je djevojka izašla iz sobe i rekla da se čovjeku slošilo”.

– Onda je potom otišla, a recepcioner je ušao u sobu i zatekao to što je zatekao – dodao je izvor.

Istraga u toku

Istraga će utvrditi kako je došlo do ovog tragičnog događaja, kao i da li supstanca koju je Čačanin konzumirao ima veze sa smrću.

– O slučaju je obavješteno i tužilaštvo, tako da se utvrđuju sve okolnosti – kaže sagovornik, piše Kurir.

