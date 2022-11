OGLASILA SE DJEVOJKA KOJA JE OBJAVILA VIDEO ZLOSTAVLJANE STARICE

U emisiji “Pet” na RTV Dukagjin uključila se Kaltrina Zeneli, djevojka koja je na društvenim mrežama upoznala javnost sa incidentom. Riječ je o slučaju koji se dogodio u gradu Peći, tačnije o maltretiranju starije žene od strane medicinske sestre u Domu za stare “Orenda”.

Zeneli je navela da je snimak dobila od nepoznate osobe, koja je tražila da ostane anonimna.

Također je rekla da je nije kontaktirala policija u Peći, dok je tužiteljstvo u Peći tražilo druge detalje.

U objavi sam spomenula policiju, ali niko me iz policije nije kontaktirao. Jedino me kontaktiralo tužilaštvo u Peći, pitali su me koja je institucija, imam li ikakve informacije o tome šta se dogodilo – rekla je.

No, Zeneli je dodala kako se osjeća mnogo bolje nakon što je saznala da su organi gonjenja na vrijeme reagovali i što su medicinske sestre privedene.

Osjećam se dobro i laknulo mi je što su vlasti brzo reagovale i što su medicinske sestre tamo gdje trebaju biti – istaknula je.

Zeneli je dodala da nije čula da su se takvi slučajevi ranije dogodili u gradu Peći. Zeneli je rekla da se osjeća šokirano incidentom, a čak je navela i da kada je primila snimak isti je bez najmanje zadrške objavila na svom Facebooku. prenosi hayat

Facebook komentari