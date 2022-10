Vulin napravio skandal na sastanku ministara policije evropskih zemalja

Pošto organizator sastanka nije želio da ukloni zastave pojedinih učesnika iz sale u Berlinu, odnosno zastavu Kosova, Vulin je odbio da prisustvuje skupu i time stavio Srbiju u nezgodan položaj.

Sagovornik portala Nova.rs, koji je upućen u dešavanja, ističe da je potez odlazećeg ministra policije doveo Srbiju u nezgodan položaj iz razloga što će na istoj konferenciji za nekoliko dana biti i Aleksandar Vučić.

– Sam Berlinski proces se nastavlja glavnom konferencijom koja će biti održana 3. novembra, a na kojoj će biti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, time je njegov potez neshvatljiv. Također, stavlja Srbiju u nezgodan položaj i otežava situaciju oko viznog režima svojim izjavama i prije same konferencije. Sve napore da održimo situaciju pod kontrolom on pravi još težim – kaže on.

Prema saznanjima Nova.rs, MUP Srbije je u više navrata zahtjevao od organizatora da se ukloni zastava Kosova, međutim, kako do toga nije došlo, srbijanski ministar Vulin je napustio salu u kojoj se održavao skup.

On je odbio da prisustvuje sastanku jer, po njegovom mišljenju, nije ispoštovan “gymnih” model predstavljanja država.

Berlinski proces inicirala je bivša njemačka kancelarka Angela Merkel u namjeri da unaprijedi saradnju u regionu Zapadnog Balkana, a kako bi se, kroz jačanje regionalne saradnje, brže pripremio za moguće članstvo u EU.

