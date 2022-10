Vučić: Ako ne uvedemo sankcije Rusiji bit ćemo u velikim problemima

S druge strane, ako ih uvede, kako je rekao, onda će ih “tapšati po leđima pet-šest dana i to je to”.

Vučić je podsjetio na riječi Baracka Obame, koji je rekao da se ne možemo oslanjati samo na vojsku da bi branili sigurnost, već je potrebna i jaka civilna agencija, misleći na BIA-u.

“Danas živimo u vremenu u kom je aktivnost naše službe najvažnija, posebno zbog vanjskog faktora. Beograd je posljednjih sedmica poput Kazablanke. Kada imamo goste iz Rusije, otkrivamo one iz zapadnih službi koji ih prate. Kada imamo goste sa Zapada onda one druge koji ih prate u stopu. To govori koliko su zainteresovani ne samo jedni za druge, nego za ovo parče zemlje koje bismo da sačuvamo za sljedeća pokoljenja”, rekao je predsjednik, prenosi Blic.

On dodaje da je Srbija bez svoje krivice uvučena u začarani krug iz kog nema izlaza.

“Kada govorite o planu Scholz-Macron, svi govore o njemu, a niko ga nije vidio. Svi već imaju mišljenje i javno su iznijeli svoj stav. I onda znate koliko je teško da radite. Niko pojma nema šta piše u tome, ali dovoljno da se izjasne. To sam rekao da bismo vidjeli kako i naši partneri sa svih meridijana istupaju. Ako mislite da je dovoljno da Srbija kaže sutra uvodimo sankcije Rusiji, ne, tapšali bi nas po ramenu pet ili šest dana. Danas im to služi da nas kao malj udaraju po svim forumima, pa će nama da rade ono za šta optužuju Rusiju”, kazao je Vučić.

Ako odbijete, dodao je, onda ste u problemu.

“Ne prijeti niko meni kao Aleksandru Vučiću, oni prijete, neskriveno, cijeloj našoj zemlji i njenom opstanku. Samo hoću da to svi znate, i prvi put to kažem ovako otvoreno”, rekao je Vučić.

