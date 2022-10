Plenković: Schmidt je pomogao Hrvatima u BiH unatoč Milanoviću

Za vrijeme službenog posjeta Zadru hrvatski premijer Andrej Plenković odbacio je navode predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave kako je hrvatska politika u BiH na izborima doživjela debakl, optužbe upućene od strane hrvaskog predsjednika Zorana Milanovića, kao i članova stranke Most, javlja Anadolu Agency (AA).

“Kao kontraargument ovim naklapanjima danas, Penave, Mostovaca i Milanovića trebalo bi pažljivo slušati izjave bošnjačkih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Kad čujete njihov stav što je, kao i kako učinio visoki predstavnik Schmidt, onda ćete najedanput čuti izjave: HDZ pobjednik izbora, Schmidt riješio problem Hrvata u Bosni i Hercegovini, osigurao im participaciju u vlasti. Kad to kaže onaj tko je opstruirao dogovor političkih stranaka, onda to je puno bliže istini nego ovi koji apsolutno nisu imali veze s ničim. Most i Domovinski pokret su apsolutno nebitni u bilo kojem segmentu međunarodnih odnosa, a Milanović je isključivo radio štetu”, izjavio je Plenković.

Plenković je ocijenio kako je predsjednik Milanović u protekloj godini dana “štetio borbi za interese Hrvata u BiH, stvarao neprijatelje, antagonizirao Bošnjake, činio je sve da ugrozi strateške interese Hrvatske, Eurozonu i Schengen”.

Cilj je bio napraviti osigurače da Hrvati budu dio izvršne vlasti na razini Federacije, s ovim izmjenama to se sigurno dogodilo, to kažu svi, rekao je Plenković. Istaknuo je kako izmjene zakona u BiH donose političke strane unutar BiH, a ne Hrvatski sabor, te kako je za održivo rješenje trebalo ostvariti kompromis.

“Christian Schmidt je bio itekako svjestan bitnosti očuvanja konstitutivnosti Hrvata i ovim njegovim izmjenama to se dogodilo. Mislim da je tajming bio inteligentan”, ocijenio je Plenković.

“Sramotna politika inženjeringa gdje Bošnjaci orkestrirano sa ceduljicama, šalabahterima, govore svojim sunarodnjacima, u obitelji, tri glasa za ovoga, dva glasa za onoga, to ide u samu srž stvaranje nepovjerenja. Do 2006. toga nije bilo, zaželili smo se slova u duha Daytona. To što je Komšić Hrvat kojemu je glavna meta u kampanji Hrvatska, hrvatski dužnosnici i politika, netko tko svojim izjavama čini loše odnosima Hrvatske i Bosne i Hercegovine, samo po sebi je nečuveno”, rekao je.

Scmidt je unatoč Milanoviću pomogao Hrvatima u BiH, zaključio je Plenković.

Facebook komentari