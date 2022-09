Kovač: Kad Ukrajina uđe u NATO-a, počinje svjetski rat

Rusko prisvajanje ukrajinskog teritorija za RTL Danas komentirao je bivši hrvatski ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

“Zapad je vrlo aktivan i pomaže Ukrajini, vrlo ozbiljno i solidno. Ukrajinci su vrlo motivirani i bore se te su uzeli jedan dio teritorija natrag. Tako da je Putin u vrlo teškoj situaciji i moje mišljenje je da će tu odluku Putin provesti i u ruskom parlamentu. Međutim, teško će mu biti te teritorije držati jer su Amerikanci vrlo ozbiljno krenuli u obranu Ukrajine”, rekao je Kovač.

“Neminovno je da će Ukrajina biti primljena skoro u NATO jer je zemlja u sukobu. Oni su već de facto u NATO-u jer zemlje već pomažu Ukrajini. Kada bi službeno Ukrajina bila primljena, to bio onda značilo početak svjetskog rata. To je neformalno jedan rat između Rusije i Zapada. Rusiji će biti jako jako teško da izdrži jer su Ukrajina i Zapad ustrajni da Ukrajina bude suverena”, dodao je Kovač. On smatra da je Putinov poziv na pregovore znak slabosti jer Zelenski ne želi pregovore nego se želi boriti.

“Putin želi napraviti razdor na Zapadu, ali neće uspjeti jer smo u ratnom modusu i nema prostora za to”, zaključio je Kovač. prneosi “N1“.

