Oglasio se gradonačelnik Rijeke: Ovakav potop nismo doživjeli godinama

Snažno padavinsko nevrijeme jučer je pogodilo Rijeku uslijed čega su nastale poplave. Saobraćanje dijelovima grada, uključujući i veći dio centra je onemogućeno, a sve dežurne službe su na terenu. Poplavljene su škole, muzeji, zgrade rektorata i policije, kuće i zgrade širom Rijeke.

Brojni automobili ostali su zaglavljeni na poplavljenim ulicama. Neke ceste bile su potpuno potopljene.

Riječka policija saopćila je kako su oko 19:30 sati dobili dojavu da je nađena muška osoba u bujici ispod auta.

Do dolaska Hitne pomoći muškarac je preminuo. Tijelo je poslano na obdukciju. Do pogibije čovjeka došlo je u Ulici Franje Račkog.To je Ulica Franje Račkog, nizbrdo se spušta do centra grada. Čovjek je hodao i kako je nizbrdica, voda ga je povukla – rekla je stanovnica Rijeke za Dnevnik.hr.

Dodala je da se kotrljao niz ulicu pedesetak metara pod navalom vodene bujice i zaustavio pod kombijem. Kad je pokušao ustati, bujica ga je povlačila pod kombi.

– Tada je prišao još jedan čovjek koji ga je izvlačio desetak minuta. Vidjeli smo šta se događa i zvali smo hitnu i vatrogasce – rekla je.

Više informacija o ovoj tragediji trebalo bi biti poznato danas.

Veliki broj poziva

Poplavljeno je i sjedište Policijske uprave primorsko-goranske, odnosno prostor šalter sale. Jutros s toga neće raditi šalteri.

Glavni vatrogasni komandant JVP-a Rijeka Inko Mance u RTL Direktu rekao je kako vatrogasci malo toga mogu napraviti s obzirom na količinu paladina.

– Najveći problem je velika količina vode na saobraćajnicama, prioritet je da ih rješavamo, da spasimo osobe koje su zaglavljene – kazao je Mance.

Mance je kazao i kako su vatrogasci zaprimili velik broj poziva za pomoć.

Puno posla

– To je stotine poziva, dugo nismo imali takvu situaciju. Prije 15 godina smo imali sličnu situaciju, ali dugo godina nije ovako bilo – kazao je Mance,prenosi Avaz

Kazao je i kako će biti puno posla za vatrogasce.

– Voda je prodrla u brojne poslovne prostore, prizemlja, podrume, bit će velika količina posla – kazao je Mance.

Gradonačelnik Rijeke Marko Filipović kazao je da je situacija alarmantna.

– Ovakav potop nismo doživjeli godinama. Pliva centar grada, nemoguće je proći. Sve dežurne službe su na terenu, pohvala vatrogascima i djelatnicima Vodovoda i kanalizacije. Sutra ćemo vidjeti kolika je šteta – kazao je, prenosi Index.hr.

