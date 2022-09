Srbijanski tabloid Informer intervjuirao serijskog silovatelja: Najviše me uzbuđuje strah kod žena

Kako su objasnili, prišli su mu na ulici u Beogradu gdje živi kao beskućnik otkako je prije par sedmica pušten iz zatvora, a on je odmah pristao na intervju.

Morbidni prilog od sat vremena su opisali kao “megaekskluzivan”. Milošević je živopisno pričao o krađama, silovanjima i ranjavanju drui zatvorenika. U jednom trenutku je dodao da ga je najviše uzbuđivao stra kod žena koje je silovao.

“Strah kod tih žena i moja sloboda i uzbuđenje da mogu da radim šta hoću sa njima, zato sam to radio. Kajanje dolazi kasnije… Tada, dok napadam, nema kajanja, već samo hoću da ispunim svoje želje i da vidim njihovu nemoć. Ako me pita: ‘Šta želiš?’, ja izgubim želju, ali ako vidim strah, idem do kraja. Bilo je slučajeva da uđem u radnju, pokažem nož i tražim pare, a radnica mi zalijepi šamar i ja kažem: ‘Izvini’ i izađem”, rekao je Milošević ta tabloid koji često nazivaju “Vučićevim”, zbog izrazite sklonosti ka srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Pjevačica Marija Šerifović na svom Instaramu je napisala da je doživjela nervni slom kad je vidjela što je prikazano na televiziji.

“Ja ne mogu vjerovati što su moje uši upravo čule. Jeste li vi je*eno normalni? Voljela bih da naiđem na ovog bolesnika i da ga ubijem autom i odrobijam kao gospođa”, rekla je i dodala kako se nada da Milošević, koji se pohvalio da siluje od 10 godine, neće više nikome nanijeti zlo. prneosi Klix“.

Facebook komentari