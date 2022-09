Vučić: Imam u porodici ženu koja je gej i ne bih je se odrekao ni da me tuku

Naime, on je komentarišući stav Srpske pravoslavne crkve o gej populaciji rekao kako je to ozbiljna institucija, ali da on ne misli kako su LGBT osobe loše.

“Da mislim da je Ana Brnabić zlo ne bi bila tu gdje jeste. Imam u široj porodici ženu koja je gej i nikada je ne bih mijenjao za nešto drugo, ne mislim da je bilo kakvo zlo. Mnogi od mojih saradnika su homoseksualci i pomažu mi toliko da nisam u stanju da vam kažem. Da li ja volim te parade ne, nikada nisam išao i ne bih išao, ne mislim da je to suština. Da su me pitali za savjet rekao bih im da se bave pitanjima posjete u bolnici partneru, nasleđivanja, a ne da se bave paradiranjem. Oni su izabrali paradiranje, to je njima bilo važnije. A te žene koja mi je rod, ne bih je se odrekao za sve one koji bi da je tuku”, istakao je Vučić.

Rekao je da će odluka o održavanju Europridea biti donesena 96 sati prije manifestacije, odnosno da će MUP tada dati svoju procjenu.

“Ministarstvo unutrašnjih poslova će na vrijeme obavijestiti organizatore i građane o odluci povodom održavanja Europridea. Ti ljudi mogu da se okupljaju po raznim konferencijama, skupovima, ali o svemu drugom MUP će na vrijeme obavijestiti njih i građane pa organizatori imaju dovoljno vremena da ulože žalbe”, naveo je.

“Mi nećemo da se igramo i da se sprdamo sa našim građanima, da izmišljamo gluposti da zabranjujemo zbog majmunskih boginja i da se unižavaju ljudi koji su nam braća, sestre, djeca. Zabrinuti smo za bezbjednosnu situaciju i imamo u vidu tešku situaciju u kojoj se zemlja nalazi. Zato nikada neću razumjeti neodgovornost onih koji su od te teme napravili krstaški rat ne razmišljajući o tome koliko su samara na leđa stavili svojoj državi”, dodao je Vučić. prneosi Klix

