Lijek protiv korone Paxlovid stigao u Sloveniju, uskoro u bolnicama i apotekama

Predstavnica ljubljanske klinike za zarazne bolesti Tatjana Lejko Zupanc kazala je da je jedan od covid pacijenata u Sloveniji u subotu već primio Paxlovid. prneosi “Klix“.

Nacionalni institut za javno zdravstvo primio je prvih 1.008 terapijskih doza Pfizerovog lijeka za covid-19.

“Očekujemo distribuciju lijeka bolnicama koje liječe oboljele od covida i ljekarnama, gdje će lijek biti maksimalno dostupan pacijentima i dostupan u najoptimalnijem vremenskom okviru (dežurne ljekarne) od sljedeće sedmice”, navode predstavnici instituta.

Zbog “mogućih nepredviđenih hitnih potreba” NIJZ je već ove sedmice poslao 10 kutija Paxlovida na infektivnu kliniku Sveučilišnog kliničkog centra (UKC) Ljubljana. Potvrdila je to i čelnica klinike Lejko Zupanc koja je kazala da pacijenti prilikom primanja lijeka trebaju prijaviti nuspojavu – neugodan okus u ustima. No prvi pacijent to dosad nije prijavio, dodala je.

Slovenski NIJZ planira naručiti još 5.040 terapijskih doza ovog lijeka prema nacionalnoj proceduri. Uz to postoji i zajednička javna nabava na razini EU, no procedura za to još nije dovršena, niti se zna kada će biti. Tim putem je naručeno od 5000 do 10.000 terapijskih doza, navode predstavnici instituta.

Lijek Paxlovid, namijenjen prevenciji bolničkog liječenja, bit će namijenjen uglavnom osobama starijima od 60 godina i pacijentima s rizikom od težeg tijeka covida-19, pojasnila je predstojnica ljubljanske Klinike za zarazne bolesti.

Lijek će u početku biti prvenstveno namijenjen osobama s rizikom od težeg tijeka covida-19, odnosno kroničnim bolesnicima i bolesnicima s oslabljenim imunološkim sistemom. Pritom dio pacijenata možda neće moći primiti lijek jer uzimanje lijeka nije spojivo s uzimanjem nekih drugih lijekova.

Prema iskustvima zemalja gdje je primijenjen Paxlovid smanjuje hospitalizacije zbog covida-19 za 80 posto. Lijek je kombinacija dvaju antivirusnih lijekova. U usporedbi s remdesivirom, koji pacijent dobiva u infuziji, lijek je i lakši za primjenu jer je u obliku tableta, prenosi Hina.

