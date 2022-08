Vučić: Naša vojska mora biti jača

Gostujući na TV Prva on je na pitanje o izvještaju američkog sajta “Global fajerpauer” da je srpska vojska najmoćnija u regionu primijetio da pri tome nisu uračunali sve ono što je od oružja već kupljeno.

On je ukazao da trka u naoružavanjuu traje od 1945. naovamo i na svjetskom nivou pobjeđuje onaj ko ima oružje.

Na pitanje o tome da se u regionu ne gleda blagonaklono što Srbija više ulaže u vojsku kaže da ga nije briga kako na to gledaju drugi i da je on dužan da polaže račune narodu.

“Zašto se svi oni naorušavaju i po 30 posto odvajaju iz njihovih fabrika da ne ide na tržište”, upitao je Vučić.

Na pitanje o uvođenju obaveznog vojnog roka rekao je da će ta odluka biti pred narodnom skupštinom kao i da će on to da podrži. Smatra i da treba da bude kratak vojni rok, između tri i četiri mjeseca, ne godinu dana kao ranije.

“Naglasak se mora staviti na vojsku, zdravstvo investicije, da se reindustrijalizuje zemlja i energetika, i da su to četiri stuba za naredni period”, istakao je Vučić.

Predsjednik Vučić izjavio je večeras da nije optimista kada je riječ o predstojećem susretu s premijerom privremenih prištinskih institucija Aljbinom Kurtijem u Briselu, 18. avgusta, ali da ide sa dobrom voljom da ukaže na svu, kako je naveo, pogubnost i opasnost s kojom se suočavaju.

Podsjetivši da je od potpisivanja Briselskog sporazuma, koji predviđa formiranje Zajednice srpskih opština, prošlo više od devet godina, Vučić kaže da Zapad to ne zanima i da oni kažu da sve mora da bude u skladu s kosovskim ustavom.

Ako je to tako, kaže Vučić, Priština to može da uradi i bez dijaloga.

Što se preregistracije tiče, predsjednik ističe da Albancima nije cilj da mi prihvatimo RKS table, već da hoće da ukinu KM tablice, jer su svi Srbi sa juga odavno prihvatili RKS table.

“Jer kada nema KM tablica, onda je to dokaz da Srbija ne živi na Kosovu. A na to nemaju nikakvo pravo. I ne postoji način da nas na to nateraju”, rekao je Vučić gostujući na Prvoj TV.

Na pitanje šta će Beograd da uradi od 1. septembra, Vučić kaže da će raditi ono što može.

“Oni zajedno sa NATO mogu šta hoće, mada Stoltenberg se ponaša odgovorno, Kejfor takođe, ali sile zaštitnice, čije to čedo, baš briga za Srbe i Srbije. Jer, po njima je Kosovo suverena zemlja i hoće da oteraju Srbe sa Kosova”, naveo je on.

Vučić je rekao da zna koga oni žele da likvidiraju.

“Mi znamo i koga jure, znamo imena između šest i deset lica koje oni žele da lividiraju, misle da su oni nosioci otpora, uvek su to najveći kriminalci, psihoate, ludaci…”, rekao je Vučić.

Za njih je, kaže, sada i Srbin sa kamenom terorista i kriminalac iako živi na teritoriji svoje zemlje po rezoluciji 1244.

Pojašnjava da je objelodanjivanje namjere Prištine jedan od razloga da to spriječi, ali će, ističe, oni nastaviti sa svojim akcijama i neće se umiriti dok kako je rekao, ne završe sjever Kosova.

“To im je jedino važno i misle da su sve odavno završili. Na silu možete sve, ali vam nećemo dozvoliti pogrom našeg naroda”, rekao je Vučić i poručio da će Srbija učiniti sve da održi mir, gotovo po svaku cijenu.

Na pitanje šta to znači “po svaku cijenu”, predsjednik precizira da to znači da će učiniti sve da ne krene pogrom i ubijanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, pišu Vijesti.ba.

Facebook komentari