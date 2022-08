MILICA JE ODLETJELA 30 METARA, NIJE JOJ BILO SPASA: LIJEPU NOVOSAĐANKU I NJENOG DEČKA PRIJE GODINU DANA UDARIO PIJANI VOZAČ DŽIPA

Milica Milićević (28) poginula je prije godinu dana u jezivoj saobraćajnoj nesreći na Beogradskom keju u Novom Sadu, kada je na nju i njenog dečka Zorana Jankovića (23), koji su bili na skuteru, džipom naletio pijani Ognjen K. (29) iz Temerina!

Od siline udarca djevojka je preminula na mjestu, dok je Zoran Janković teško povrijeđen. On je tada smogao snage i u bolnoj ispovijesti za Kurir, iz bolničke postelje, ispričao kako je došlo do kobne nesreće u kojoj je ostao bez svoje partnerke.

Krenuli na Dunav

Šta da vam kažem, ovo je strašno što sam doživio. Milica i ja smo bili drugovi unazad nekoliko godina, a prije četiri sedmice smo počeli da se zabavljamo. Kobne večeri, poslije mog posla, krenuli smo skuterom na kej, da malo sjedimo uz obalu Dunava. Ja sam vozio, ona je bila iza mene – ispričao je Zoran tada, koji je bio smješten u bolnici u Sremskoj Kamenici zbog teških povreda glave, rebara i noge. Janković je rekao da su se vozili svega nekoliko stotina metara kada je na njih naleteo džip “rendž rover”.

Odjednom smo osjetili nenormalan udarac otpozadi. Odletjeli smo 30 metara. Milicu je nakon prvog odbacivanja džip udario još jednom, a ja sam se onesvijestio. Probudile su me Hitna pomoć i policija, nisam znao šta mi se desilo ni kako se zovem – objasnio je tada Janković, kome je djevojka praktično stradala pred očima:

Slomljena su mi tri rebra, povrijeđena glava, noga… Ma ništa me ne boli, boli me samo srce za Milicom.

Kako je Kurir tada saznao, u trenutku nesreće Ognjen K. vozio je “rendž rover” brzinom većom od 100 na sat, a pošto je udario u skuter s momkom i djevojkom, nije se zaustavio da pomogne, već je dodao gas i pobjegao s mjesta udesa.

Prilikom bijega Ognjen K. je još jednom pregazio nesretnu djevojku, koju je prethodno oborio s motora, a udario je i u parkiranu “mazdu”. Na Beogradskom keju ostali su vidljivi tragovi nesreće, a dijelovi skutera rasuti su po ulici – kaže naš izvor i dodaje da je policija nekoliko sati poslije sudara pronašla vozača “rendž rovera” i uhapsila ga:

Bio pijan

U trenutku hapšenja izmjereno mu je 1,8 promila alkohola u krvi, a pretpostavlja se da je u momentu sudara imao i više.

Dečko poginule Milice kazao je i da mu je teško zbog toga što vozač nije stao da pomogne.

Možda bi se spasila, ali ne, on je pobjegao – jedva je smogao snage da kaže Janković:

Bez moje Milice mene više ništa ne interesuje, ne znam šta ću dalje…

