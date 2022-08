Dodik: Hrvati su nas pobili u dva rata

“Nisam rođen u Srbiji, ali moja zemlja je Srbija, moja zemlja je Republika Srpska i ja nemam drugi identitet i kuda da idem. Jedino gdje želim da budem je Republika Stoska i Srbija. Jednog dan kao rezultat svih naših stradanja, jauka i gubitaka morat će da dođe to srpsko, naše, nacionalno i državno jedinstvo i da Republiku Srpska i Srbiju vidimo jedinstvenu u nastojanju da odbrani naš identitet i sve ono što mi jesmo kao narod“, kazao je Dodik.

Požalio se i da je teška sudbina Srba, te da se ne smije više dozvoliti da se Srbima upravlja, te optužio Hrvate da su Srbe pobili u oba rata.

“Srbija može da brani samo onda ako je jaka i Srbija mora da bude podržana, ne smije da ima treće i pete kolone. Ne smijemo da budemo naivni kako su bili naši krajem prvoga rata, kada su uvjereni da donose slobodu širom bivše Jugoslavije vjerovali da će dobiti simpatije, a na kraju tog vijeka protjerani su i pobijeni. Nas su pobili Hrvati, u Drugom svjetskom ratu i u pobili su nas u ovom građanskom ratu. Moramo da govorimo tačno i ništa drugačije”, rekao je on.

Hrvatska, dodao je, “nikada nije vratila imovinu i stanove i sve ono što je trebala da vrati Srbima širom gradova u kojima su Srbi živjeli u Hrvatskoj.”

“To im je pomogla Evropska unija, koja je nas u BiH kroz razna zakonodavstva natjerala da vratimo stanove koji su bili društveni kao da su bili privatni. Samo to nije važilo u Hrvatskoj, to je bila otimačina koja traje i danas. Život Srba u Hrvatskoj je danas težak”, rekao je.

U svom skandaloznom govoru, kazao je i da se najbolje vidi da u Federaciji BiH nema slobode.

“To što je 150.000 Srba nestalo iz Sarajeva, hoće da nam kažu da su otišli dobrovoljno i da im ništa nije falilo. Bili su izbačeni i pobijeni, jednako kao i na nekim drugim mjestima. Srbi su iza sebe ostavljali izgrađene gradove. Srbi su milijarde uložili u Sarajevo. Knin je bio čisto srpski grad. Nema nigdje mjesta na prostoru bišve Jugoslavije da su Srbi takvo nešto učinili i da su Srbi organizovali logore. Hoće da kažu da jesmo. Matrica koja je davno postavljena nama kao da nikad ne prestaje. Ima nekih među nama koji misle da treba da popustim. Srbi ne treba da traže milostinju, pobijeni smo i nestali, jer to je bila državna politika Franje Tuđmana koji je rekao da Srbe treba tako udariti da se više nikada ne oporave. Nestali su Srbi iz Krajine, i kada su odlazili ostavili su otključane kuće, ali su ostavili zaključani srca i žive svoje zavičaje“, rekao je Dodik, i na kraju govora poučio: “Volim Srbiju i mislim da me ništa ne može spriječiti da to javno govorim! Ne mrzim nikoga i nikada nikome ništa na žao ne bih učinio jer pripada drugom i drugčijem, ali sam biran od naroda da branim naš identitet i našu snagu i činit ću to bez obzira na sankcije, prijetnje i dok to moj narod bude htio.”

U Novom Sadu na obilježavanju 27 godina od “Oluje” prisutni su i predsjednik Srbije Alkesandar Vučić, premijerka Srbije u tehničkom mandatu Ana Brnabić, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, ministri u tehničkoj vladi Zlatibor Lončar i Aleksandar Vulin, kao i predsjednica bh. entiteta Republika Srpska Željka Cvijanović. prneosi “N1“.

