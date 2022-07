Brnabić: ‘Čitam tekst o potezu Zagreba, još sam u šoku, to je najveći skandal‘

Ana Brnabić je rekla da je Vučić htio samo privatno položiti cvijeće jasenovačkim žrtvama, te da će sada tražiti i službeni posjet Hrvatskoj.

“Ovo me zapanjilo. Još uvijek sam u šoku. Ovo je najveći skandal koji se dogodio u modernoj povijesti odnosa između Republike Srbije i Republike Hrvatske, da se privatni posjet predsjednika Srbije mjestu najvećeg stradanja Srba okarakterizira kao pravljenje haosa i da mu se zabrani posjet”, rekla je Ana Brnabić u emisiji TV Pinka Novo jutro.

Za nju je to, dodala je, prvorazredni skandal države članice Europske unije, te usporedila to kao da je izraelskom predsjedniku zabranjen dolazak u Auschwitz. Rekla je i kako je Vučić i ranije htio doći u Jasenovac, ali da je bio zamoljen da zbog dobrih odnosa između Srbije i Hrvatske to odgodi.

“I on je to zbog dobrih odnosa i odgodio. A danas vidimo ovakvu reakciju. To je neshvatljivo. Kao što Jutarnji list piše, on je o tome obavijestio Milorada Pupovca, pa me sada zanima reakcija gospodina Pupovca. Što će on sada reći?”, poručila je srbijanska premijerka.

Također, rekla je i kako joj nije jasno je li Vučiću zabranjen posjet samo Jasenovcu ili Hrvatskoj, jer ako ne smije doći samo u Jasenovac, to je po njoj još veći skandal.

“Ovo je protupravna, antieuropska, anticivilizacijska odluka. Ovo je brutalno gaženje slobode kretanja, a da ne pričam o tome što ovo znači u smislu nepoštovanja srpskih žrtava”, rekla je Ana Brnabić, spominjući i osobni element koji Vučić ima, jer mu je djed stradao od ustaškog režima.

“Kada čitam tekst Jutarnjeg, pitam se što je to politika “svesrpskog sveta”? To što želi položiti cvijeće na mjestu najgoreg stradanja Srba. Uskoro će biti da su tamo Srbi ubijali Hrvate”, rekla je Ana Brnabić, piše Radiosarajevo.ba.

