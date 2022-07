SEVERINA OBJAVILA PORUKE KOJE JE SLALA DIREKTORICI: ZAŠTO SI MALTRETIRALA MOG SINA?

Nakon što je prije nekoliko dana u statusu navela što je navodno direktorica Ljiljana Klinger radila njenom sinu, tvrdeći da je naredila učiteljicama da ga zatvore u školu te da ga je ispisala s vjeronauke bez njenog znanja, sada je objavila poruke koje je slala direktorici.

Ravnateljica iz pakla, Ljiljana Klinger, mjesecima obmanjuje policiju, DORH, javnost, navodno jer se boji mojih prijetnji. A kad sam javno, prije tri godine, rekla da je moje dijete maltretirala, nikom ništa – kaže Severina na početku svog statusa.

A kažu da sve institucije rade za “dobrobit djeteta”. Jedine ozbiljne prijetnje s moje strane su bile da ću dati sve u medije?!? Za takve poput nje to je velika prijetnja. Ona je povlaštena ravnateljica, njeni učenici se direktno upisuju na MIOC. Kako to, kako to? Neke mame je zatvarala u školu i brojnih primjera ima.

Dodaje da je direktorica prijavila već treći put DORH-u jer se boji za sve ono što je radila. Kako kaže, od prvog dana školovanja joj je zabranila da odluči ko će doći po njeno dijete.

Otac se nije slagao sa mojim izborom, što je ona slijepo slijedila i tako kršila 4 godine sudsku presudu. Prepiske koje je dala medijima su nepotpune. Da je, kako tvrdi, bila toliko ustrašena, opovrgavaju njene poruke koje mi je slala. To nisu bile prijetnje nego komunikacija primjerena njenom ponašanju. Donosim nove poruke, gdje se vidi da me zvala na dan ročišta u Splitu. Naizgled, ljubazna gospoja… vidi se da sam ja nju blokirala, ona mene nije. Kako to? Kako to? Evo nove prijetnje, ako i dalje bude iznosila neistine na svjedočenjima, onda ću pustiti sve njene mailove van – stoji u Severininoj objavi.

