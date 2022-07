Sramota! Na godišnjicu genocida u Srebrenici prikazan film u kojem govori Ratko Mladić

Na 27. godišnjicu obilježavanja genocida u Srebrenici samo nekoliko kilometara od Memorijalnog centra Potočari gdje je danas ukopano još 50 žrtava, održana je projekcija sramotnog filma o “oslobađanju Srebrenice” u kojem se pojavljuje i nekadašnji komandant Glavnog Štaba Vojske Republike Srpske i presuđeni ratni zločinac Ratko Mladić.

Naziv filma je “Zločin bez kazne – stradanje Srba u srednjem Podrinju”, a tema je “oslobađanje Srebrenice 11. jula od zločinačkih hordi”. Projekciji je prisustvovalo desetak osoba.

Vojin Pavlović, predsjednik udruženja “Istočna alternativa”, ranije je za BIRN BiH kako će u filmu biti prikazana svjedočenja onih koji su učestvovali u onome što naziva oslobađanje srpskih sela, te vojnika i generala Vojske RS-a, kao i sirovi snimci iz tog perioda.

“Ja sam rekao i stojim iz toga. Što je god Naser Orić za Bošnjake, to je za mene general Mladić i to je jasna priča. Ko se boji toga da kaže, on ne misli dobro svom narodu. Mislim da je tako i ne može mi niko istjerati iz srca to, a to da li je zločinac, za neke jeste, za neke nije. Heroj je Naser za ogromnu većinu Bošnjaka, a Mladić je historijska ličnost koji je tri klase veći i bolji od Nasera kao čovjek i kao borac”, kazao je večeras Pavlović.

Udruženje je i u junu prošle godine u Bratuncu održalo projekciju filma u čast Mladića.

Podsjećamo, Mehanizam za međunarodne krivične sudove u Haagu izrekao je prošle godine drugostepenu presudu kojom je potvrđena doživotna kazna zatvora Mladiću za genocid u Srebrenici.

Ponižavanje žrtava genocida i članova njihovih porodica nije neuobičajeno. Prije samo dva dana na putu koji iz Bratunca vodi ka Memorijalnom centru Potočari uoči obilježavanja godišnjice genocida, postavljen je niz fotografija na kojima su bili prikazani poginuli pripadnici Vojske Republike Srpske čiji su vojnici i zapovjednici i izvršili genocid.

Izmjenama nacionalnog Krivičnog zakona koje je u julu 2021. godine nametnuo bivši visoki predstavnik, osim zabrane negiranja genocida i drugih ratnih zločina, kažnjivo s najmanje tri godine zatvora postalo je dodjeljivanje priznanja, nagrada, spomenica ili bilo kakvog podsjetnika osobi osuđenoj pravosnažnom presudom za genocid, zločin protiv čovječnosti ili ratni zločin. prneosi “Novi“.

Facebook komentari