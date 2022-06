ON NEMA NIKAKVE VEZE SA ZLOČINOM?! Blizak prijatelj Biljane koja je zabetonirala muža PROŠAO POLIGRAF

Aleksandar Lazarević (28), blizak prijatelj Biljane Stojanović koja se otrovala, a posle toga je pronađen zabetoniran leš njenog supruga Ivana u kući, pušten je danas iz leskovačke policije posle saslušanja jer se utvrdilo da nema nikakve veze sa zločinom.On je prošao poligrafsko ispitivanje koje su otklonile sve sumnje.

– Bio sam sa Biljanom blizak, družili smo se povremeno, ali ni u snu mi ne bi palo na pamet da učestvujem u tako nečem strašnom. Mi smo se družili to vreme i ona je stalno pričala da je suprug u Rusiji i ja nisam imao na to šta da kažem.

Biljana StojanovićFoto: Facebook/Printscreen

Čak su bile i neke priče da se pre oženio ili tako nešto, ali to se mene nije ticalo. Sada kada sam čuo da se otrovala, bilo mi je strašno. A, onda je policija našla leš supruga u toj prostoriji i ja sam zanemeo od čuda. Palo mi je na pamet da sam osumnjičena osoba. Uz to neki mediji su objavili da sam njen ljubavnik i da sam to učinio. Strašno! Nikakav nagoveštaj nije bio ni da će ona da se otruje. Meni je stvarno žao čoveka, a još više roditelja njenog pokojnog supruga. Ipak su tu i troje dece – rekao je Aleksandar Lazarević,piše Srbijadanas

Njegov otac Momčilo Lazarević kaže da porodica prolazi teške trenutke.

Ivan StojanovicFoto: Facebook

– Moj sin je završio pravo i sada je na pravosudnom ispitu. neke novine su čak objavile da je on saučesnik u svemu tome, što je ordinarna neproverena izmišljotina. Ja i Aleksandar smo se potresli, a moja supruga posebno. Njoj je bilo teško kada ljudi zovu i pitaju šta se događa. Sreća da je policija dobro uradila svoj posao i videlo se da moj sin s tim nema nikakve veze – rekao je Momčilo Lazarević iz sela Slavujce kod Vučja.

Pre par dana Biljana Stojković, majka troje dece je nestala. U potrazi za njom, brat pokojnog Ivana je tražio i našao u staji gde su se nekada čuvale krave. Grupa policajaca je primetila zabetoniran leš i onda se otkrila strašna horor scena u Velikom Trnjanu.

