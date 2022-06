Nevjerovatni prizori u Kraljevu: Izašli iz kafane, trkali se, pa udarili u kuću

„Sve se dogodilo oko jedan sat poslije ponoći. Bio sam u to vrijeme na poslu i supruga me je pozvala da hitno dođem, a kada sam vidio šta se desilo, nisam mogao da vjerujem. U kući koja se nalazi do ulice u to vrijeme nije bilo nikoga, porodica mi se nalazila u drugoj kući u dvorištu pa, na svu sreću, nije bilo povrijeđenih. Drago mi je i što su ovi nesavjesni vozači prošli samo sa lakšim tjelesnim povredama”, kaže Milan Korać, kojem je otac vlasnik objekta.

Prema njegovim riječima, jedan od vozača tom prilikom direktno je udario u stub koji je držao sprat kuće, dok se drugi zakucao u obližnju banderu koja je potom pala na kuću. Također, udarili su i u dva automobila koja su tu bila parkirana.

Kako nezvanično saznaje Nova.rs, riječ je dvojici kumova iz Kraljeva koji su neposredno prije nego što su završili sa automobilima u kuću, bili zajedno u obližnjoj kafani. prenosi “N1“.

