Golob: Slovenija će insistirati da BiH dobije status, ako treba i do jutra

Slovenija se pored Austrije najsnažnije zalaže za to da Bosna i Hercegovina dobije status kandidata za članstvo u EU.

Golob je rekao da Slovenija i Austrija neće blokirati dodjelu statusa kandidata Ukrajini (to su informacije koje su se pojavile u nekim stranim medijima), “a to ne znači da se neće zalagati da taj status dobije i BiH. Ako treba insistirat ćemo do jutra”.

“Ono što je važno je to da smo obje zemlje (Slovenija i Austrija) veoma za to da se BiH dodjeli status kandidata bez dodatnih uslova. Postoji više mogućnosti kako naći konsenzus”, rekao je Golob u Briselu i dodao da nije važno čime će biti zadovoljna Slovenija, nego to da se ljudima u BiH da jasan signal da održe nadu na članstvo u EU isto kao što se ta nada daje Ukrajini.

“Stanovnici Bosne i Hercegovine nisu sami krivi za situaciju u kojoj su se našli i tamo je bio rat i oni polako gube nadu da će biti dio evropske porodice”, poručio je slovenski premijer.

Podsjećamo, u Briselu traje sastanak Evropskog vijeća na kojem lideri Evropske unije dogovaraju zaključke. Bosna i Hercegovina nada se statusu kandidata, a kako saznaje N1 Austrija i Slovenija najviše insistiraju na tome.

N1 iz diplomatskih krugova u Briselu saznaje da se trenutno dogovaraju zaključci Evropskog vijeća, prije svega da Ukrajina i Moldavija dobiju status kandidata, što će se najvjerovatnije i dogoditi, a polemika se, između ostalog, vodi u vezi sa Bosnom i Hercegovinom, pišu Vijesti.ba.

