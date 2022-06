Hit snimak iz Zagreba: Milanović kasnio premijerki Finske, pogledajte šta je ona radila

Razlog njene posjete su naravno ranije poruke Milanovića da će ulazak Finske i Švedske u NATO uvjetovati promjenom Izbornog zakona u BiH.

Ono što je danas privuklo pažnju više od samog sastanka je činjenica da je Zoran Milanović kasnio.

Premijerka Finske ga je, prema pisanju hrvatskih medija, čekala u sali za sastanak oko dvije minute.

Za to vrijeme je iskoristila priliku da šeta po sali i razgleda umjetnine. prneosi “Radiosarajevo“.

Naravno, to je privuklo veliku pažnju. Pogledajte:

So.. yep … the Prime Minister of Finland is visiting Croatia today and the President of Croatia had her wait for him almost two minutes in his office. Power play or protocol?

This is a video of @MarinSanna just walking around, looking at pictures @Ured_PRH

🎥@RTLtelevizija pic.twitter.com/aGVGCw1Ztt

— Ivan Skorin (@IvanSkorin) June 21, 2022