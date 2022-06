Taksisti u Splitu varaju na svakom koraku, za nekoliko minuta zarade mjesečnu platu

Pogotovo na one koji taksiraju na aerodromu. Dalmatinski portal navodi kako je jedan taksista za samo pola minuta izdao dva računa za prijevoz od gradske luke do aerodroma. Jedan račun iznosio je 784, a drugi čak 820 kuna, odnosno ukupno 213 eura, što iznosi skoro 420 KM.

Turisti koji su dobili ovaj račun su bili zatečeni ovom tarifom. Međutim, na tabli sa informacijiama o cijenama taksi prijevoza ispred zgrade aerodroma na Resniku piše drugačije. Prema tim informacijama, taksi prijevoz do Splita košta 380 kuna, što je dvostruko manje nego što je taksista naplatio.

Uprkos tome taksisti imaju opravdanje za turiste i putnike u tome što hrvatski zakoni ne ograničavaju naplatu prijevoza. Kako bi stala na kraj učestalim prigovorima, pa i ponekom fizičkom obračunu između taksista i putnika i taksista međusobno, iz Aerodroma Split su prije mjesec dana odlučili da propišu cijenu taksi usluga i iste su objavljene ispred ulaza na putnički terminal.

Prema tom cjenovniku, vožnja do Trogira košta 150 kuna, do okolnih marina 220, do Omiša 600, do Šibenika 680, a unutar Splita između 330 i 380 kuna.

Uz to, cijene kombi prevoza su skuplje za 30 posto. Još donedavno, turisti su prolazili kao i dvije nesretne putnice sa početka priče. Plaćali bi vožnju do Splita ili nazad po 700, pa čak i 1.000 kuna.

“Ako se neki ne pridržavaju jasnih odredbi iz ugovora u koncesiji, neće više raditi na tom mjestu. Vrlo jednostavno”, objasnio je za Slobodnu Dalmaciju Milivoj Topić, predsednik Ceha prevoznika pri Udruženju preduzetnika Splita, i dodao da nema nereda u taksi prijevozu otkako je koncesija uvedena u Trajektnoj luci, zbog čega mu je želja da se taj model primenjuje u cijelom Splitu.

