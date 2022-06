IZMISLILA JE DA JU JE SVEŠTENIK SI.OVAO, HTJELA JE DA SKOČI SA ČETVRTOG SPRATA: Bivši suprug Viktorije Mitrović iznio teške optužbe na njen račun

– Mi smo se razveli prije njenog ulaska u “Zadrugu”, a rastali smo se prije jedno četiri godine. Poprilično je bilo teško, s obzirom na to da imamo i dijete, preživljavao sam sve i svašta s obzirom na to da smo imali dug brak, pet godina nije malo. Svašta sam preživljavao i emotivno i psihički, traume sam imao – kaže Robert i dodaje:

– Nije mi teško kada je gledam, ali me je sramota. Sramota me je kada gledam šta radi, jedna majka ne treba tako da se ophodi prema djetetu i narodu. Ja sam pokrenuo postupak za dijete i očekujem da uskoro bude kod mene, a poslije toga sve ostalo. Dijete doživljava traume, njoj treba djetinjstvo. Kćerka mi je rekla da ima dvojicu tata, pitao sam je: “Kako to?”, a ona mi je rekla za Marka Osmakčića, oni joj dopuštaju da gleda “Zadrugu” i to me je zaboljelo.

Kako se nerijetko spominje njeno bavljenjem pro.titucijom, Robert otkriva da je upoznat sa njenim nelegalnim radnjama.

– Ja sam upoznat sa tim mnogo ranije nego što je ona izjavila da se bavi pro.titucijom, samo nisam imao dokaze da dam kod sudije i advokata da bih ja pokrenuo postupak da dobijem starateljstvo nad djetetom. Ali s obzirom na to da je ona to rekla javno i da potvrđuje njena baba i svi, sada mogu to da uradim – kaže Robert i dodaje:

– Klijente ne znam, ali znam ko ju je vodio, jedan stariji gospodin, znam šta je radila i kako je radila – priča Robert i dodaje da je se družila sa Seksi Sandrom.

Nakon dešavanja sa Markom Osmakčićem, Viktorijin bivši muž je imao samo jedno da kaže.

– Zbog svega što je radio nije normalan, cijela porodica je nenormalna. I to što se ona plaši njega, ja ga se ne plašim, iznosim samo svoje mišljenje, da su svi bolesnici.

Priznao je da je istina da ju je gađao loncima, ali je nikada nije udario, te je ispričao stravičnu situaciju koju je doživjela Viktorija sa svojim ocem.

– Njen otac je napunio kadu hladnom vodom i stavio led i tjerao je da leži u toj hladnoj vodi. On je jako nestabilan čovejk, prvenstveno psihički.

Robert je potom šokirao kada je rekao da priča o popu i napastvovanju nije istinita.

– Nije je napastvovao pop. Ona je imala jednu vezu, stariji čovjek, dečko, vozio je nekon džipa, tako je ona meni rekla, da je bila jako mlada i labilna i onda je izgubila nevinost sa tim čovjekom. Plašila se da to kaže kod kuće i kada je na kraju rekla, baba i deda su predložili da to bude sveštenik, to je ono što je ona meni rekla – rekao je on i otkrio da je Viktorija pokušala i da oduzme sebi život.

– Pokušala je da se ubije, da se baci sa četvrtog sprata. Mislio sam da ona živi bolji život jer se uvijek hvalila da živi bolje otkad nije sa mnom, a to je sve bila njena maska, piše Republika.rs.

