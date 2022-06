VUČIĆ POSLAO PORUKU ONIMA KOJI IDU NA MORE: SAMO VI IDITE, PA ĆETE SE KUPATI ZIMI, ALI NE ZNAM DA LI U HLADNOJ ILI TOPLOJ VODI

On je rekao da rade sve što mogu, ali da su to nemoguće borbe.

Razlike između 1.000 dolara ili 2.000 dolara je za nas razlika između 15 i 30 miliona eura dnevno zimi. Da to imate u vidu kada kupujemo na berzi. Pa puta sedam dana je to 15.000.000 eura. Znate da sam kukao i plakao dok nam predsjednik Si nije pomogao jer smo krvarili 10 do 12 miliona dolara na mjesečnom nivou, a ovdje iskrvarite 100 miliona za sedam dana. Znam da to obične ljude ne interesuje, ali nas interesuje jer država krvari – rekao je Vučić.

Dodao je da nekima drugima, iz drugih zemalja, koji gore od Srbije stoje, je najbitnije da odu na more i poručio im “samo vi na more da se kupate, pa ćete se kupate zimi, samo ne znam u hladnoj ili toploj vodi”.

Naveo je i da će nova Vlada morati mnogo da radi.

Govoreći o izvještaju Evropskog parlamenta u kojem se traži međusobno priznanje Srbije i Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić naveo je da to neka čudna politika i da to predstavlja nepoštovanje sopstvenog pregovaračkog okvira od strane EU u kojem piše da je cilj normalizacija odnosa Beograda i Prištine, ali ne i međusobno priznanje, za koje je rekao da je njihova lijepa želja, ali da Srbija to ne želi. Vučić je jučer otvorio sektor B5 obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica. prneosi “Hayat“.

