Milanović: Čović se zamjerio Plenkoviću, sada će mu se ovaj svetiti

“Plenković je pokušao stvoriti iluziju da preko dvije osobe može nešto napraviti u BiH. Zna se da se neće ništa dogovoriti i da se potrošilo vrijeme te se vratio u BiH. Ovo je sad očekivano ponašanje Čovića, ali on nije imao izbora, to je obrambena pozicija. To nije stvar HDZ-a, to je stvar hrvatskih interesa tamo. Plenković živi u svom paralelnom svijetu”, rekao je Milanović o Čovićevom odustajanju od dolaska na sastanak.

Dodao je da trenutno traje komapadnje hrvatskog političkog korpusa.

“Od Čovića su se tražile neke stvari koje spadaju u politički protuprirodni blud. To nije eksces. To je nečasno, u koju situaciju ga dovode ovi iz Zagreba”, kazao je Milanović.

Potom je dodao da kako stvari stoje, Čović neće biti kandidat za člana Predsjedništva BiH.

Podsjetimo, Čović je putovao u Brisel, ali je odbio učestvovati na sastanku jer je prisutan bio i Željko Komšić, kojeg Čović i HDZ ne priznaju za člana Predsjedništva BiH.

U Briselu nije potpisan nikakav sporazum, ali je načelno dogovoren tekst dokumenta kojeg je podržala većina stranaka, uz izuzetak PDP-a i DNS-a te uz izuzetak Milorada Dodika koji je izdvojio mišljenje jer rat u Ukrajini nije želio kvalificirati kao agresiju. prneosi “Klix“.

