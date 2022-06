OČEKUJE SE VELIKI ZEMLJOTRES NA BALKANU! ZABRINJAVAJUĆA PROGNOZA SEIZMOLOGA

Ovaj sad u Lazarevcu svakako govori u prilog tome da se seizmička aktivnost razvija. Ali to što je bliži Beogradu nego što su bili oni prije mjesec, dva dana u dolini Zapadne Morave, ne znači i veću opasnost za Beograd – kaže seizomološkinja Slavica Radovanović, koja 47 godina proučava seizmološku aktivnost na tim prostorima, piše Telegraf.

Zapravo, ovi zemljotresi slabije jačine trenutno ne znače veliku opasnost ni za čitavu Srbiju, ali se period u kojem možemo očekivati veći i jači potres, sada smanjio sa 10 na osam godina.

Cijela ova seizmička aktivnost prije govori u prilog pripreme nekog velikog zemljotresa na Balkanu, ali u njegovim južnijim dijelovima, negdje na potezu Skadar – Peć, pa do Kopaonika. Na samom Kopaoniku se ne mogu očekivati potresi jer je tu seizmička aktivnost potrošena bar za duži vremenski period. Više govorimo o skretanju ka Jadranu i jadranskom primorju – pojašnjava Slavica.

Da sumiramo malo prostije – potencijalna žarišta su na potezu od Požarevca do Krupnja, preko Mladenovca i Lazarevca. Sam Beograd, kaže sagovornica, nije naročito ugrožen, jer se tu, bar u narednom periodu, teško mogu očekivati jači potresi. Ipak, ono što bi osjetio Beograd, a najviše Niš, je zemljotres koji se uskoro očekuje kod susjeda – u Rumuniji.

Rumunija je nepredvidiva. Vrijeme je da se tamo dogodi jak zemljotres i on može biti svakog dana. To je nešto što bismo mi i te kako osjetili i prvi put bismo imali iskustva kako to izgleda u Beogradu “koji je porastao do neba”. Bit će oscilalcija i neće biti prijatno, ali to će to biti test za visoke zgrade koje su se u poslednje vrijeme izgradile – napominje Radovanović.

To neće biti zemljotres koji će rušiti naše objekte, ali će svakako biti potres koji će mnogi u Srbiji jako osjetiti, ističe sagovornica. Ona govori i o još jednoj zanimljivosti o kojoj malo ko zna, a koja bi također u ovom slučaju pokazala svoju djelotvornost.

Ona podseća da su zemljotres u Rumuniji 1977. godine najviše osjetili stanovnici Novog Beograda, a sada bi se on, napominje, osjetio u Beogradu, ali vjerovatno još više u Nišu.

