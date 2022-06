“Srbija mora da požuri na svom evropskom putu zato što je to najbolje za Srbiju, to je najbolje za našu djecu”, rekao je on u razgovoru za RTS.

Istakao je da razmišlja da li će prisustvovati predstojećem samitu EU-Zapadni Balkan, koji je zakazan za 23 jun.

“Mi ćemo biti jedini koji ništa nećemo napredovati u junu, razmišljam da li da idem na samit u junu”, rekao je i dodao da Srbija ne smije zbog toga da odustane da bi u decembru dobili “mnogo toga”. prneosi “N1“.

