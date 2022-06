Lavrov: Desilo se nešto nezamislivo, ali naše odnose sa Srbijom niko neće uspjeti da sruši!

Na početku obraćanja javnosti, Lavrov je pojasnio kako se desila, kako on tvrdi nezamisliva stvar u svijetu diplomatije.

“Desilo se nezamislivo, desilo se oduzimanje prava suverene države i prava na ostvarivanje vanjske politike. Blokirana je međunarodna djelatnost Srbije na relacijama s Rusijom. To je očigledna demonstracija, koliko NATO i EU mogu daleko da idu u korištenju najgrubljih sredstava utjecaja na one koji se rukovode nacionalnim interesima i nisu spremni da žrtvuju svoje principe, dostojanstvo, radi pravila koje Zapad nameće”, rekao je Lavrov.

Poručio je kako se njegova posjeta Srbiji na Zapadu doživljavala kao velika prijetnja.

“Posjeta se doživljava prijetnja svemirskih razmjera, onda su stvari na Zapadu loše. Bivši premijer Švedske i ministar Carl Bildt je izjavljivao da je najgore ono što Srbija može da uradi jeste da prime šefa ruske diplomatije u Beograd. Kako na to gledati? Ambasador SAD-a u Srbiji je objavio veliki članak pod nazivom ‘Treće nije moguće, ili istok ili zapad’. Ne postoji u Briselu nikakva mogućnost za suverena prava država kao što ne postoji ni sloboda izbora o kojoj stalno pričaju”, ističe šef ruske diplomatije.

“Kada smo ponudili Amerikancima i NATO-u da sastavimo ugovor o nedjeljivosti sigurnosti, nama su rekli da to neće prihvatiti već da će prihvatiti samo princip slobode izbora. Sada ovaj princip sam Zapad gazi. Srbija ne bi trebala s njihove tačke gledišta da ima nikakvog izbora. To je cinizam, i on nas ne čudi. Zapad jasno stavlja do znanja da će vršiti pritisak, koristiti najgrublje metode, dvostruke aršine. Pokazali su to bombardovanjem Jugoslavije 1999. godine”, rekao je Lavrov.

Objasnio je kako su tokom dvodnevne posjete planirani brojni sastanci sa zvaničnicima u Srbiji.

“Stvar je u tome da naše odnose sa Srbijom niko ne može srušiti. Planirali smo vrlo korisne sastanke s Vučićem, Selakovićem, šefom Skupštine Ivicom Dačićem, predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i bilo bi to veoma korisno. Međutim, kontakti nisu iščezli, pozvali smo ministra Selakovića da posjeti Rusiju i nadam se da avion kojim će letjeti neće biti izvrgnut kazni Brisela”, objasnio je Lavrov.

Također, naveo je kako su tokom posjete htjeli razmatrati i situaciju u BiH.

“Planirali smo razmotriti širu agendu. Željeli smo razmotriti i međunarodna pitanja. Čini mi se da briselski manipulatori nisu željeli pružiti priliku da u Beogradu potvrdimo ruski stav u vezi Kosova, Bosne i Hercegovine. Nisu željeli da podržimo Otvoreni Balkan. Bar za sada teško možemo izvući druge zaključke”, ističe Sergej Lavrov.

Naglasio je kako mnogi ljudi na Zapadu ne žele praviti neprijatelja od Ruske Federacije.

“Nećemo preduzimati nešto što bi otežavalo veze između naroda. Time se bave zapadni partneri. Suočavaju se s problemima kod svoje kuće. Sve više pametnih ljudi u Evropi postavlja pitanja – zašto od Rusije praviti neprijatelja? Sve više ljudi se sjeća kako smo zajedno s drugima pravili veliku i ponosnu historiju”, kazao je Lavrov.

Na kraju, osvrnuo se i na tekst koji je trebao pročitati na Spomen-obilježju oslobodiocima Beograda.

“Mi ćemo biti dostojni sjećanja jugoslavenskih i sovjetskih vojnika koji su pali u borbi protiv fašizma. Nećemo dozvoliti preporod nacizma. Molim vas da to smatrate mojom porukom za sve koji posjećuju ovaj veličanstveni spomenik u Beogradu”, zaključio je Lavrov, piše Klix.

