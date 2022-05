Milanović: U BiH se može desiti da neko okrene vojnu snagu protiv Hrvata

Na svečanosti u Uredu predsjednika odlikovanja je primilo 77 dobrovoljnih darivatelja krvi od 195 odlikovanih, dok će ostali odlikovanja primiti na svečanoj dodjeli planiranoj u lipnju.

Milanović se obraća javnosti. Govori o situaciji u BiH i pismu šefu NATO-a koje je objavljeno prošli tjedan. Rekao je da će razgovarati s glavnim tajnikom NATO-a, Jensom Stoltenbergom.

“Vidim da su međunarodni lideri u jednom zapuštenom stanju što se tiče poznavanja stanja u BiH. To je rezultat nerada hrvatske diplomacije”, rekao je na početku, prenosi Index.hr.

“Ako Hrvati na jesen krenu sa svojim izborima, realizacijom samouprave, može se dogoditi da netko meni nepoznat naredi uporabu snaga protiv Hrvata”, rekao je Milanović.

“Nama je zabranjeno biti u BiH. Mogu Turci, Austrijanci… Hrvati ne mogu. Hrvati su valjda opasni, raskomadat će BiH. Mi bi poslali par časnika”, rekao je.

“Ovo je otpor jednoj tlačiteljskoj politici nad Hrvatima u BiH. Evo, javio se i HAZU”, dodao je.

“Ovo je paranoična situacija za Plenkovića. HAZU je objavio dokument, tu je vjerojatno svoje prste imao Kusić, Reiner. U tom dokumentu zaista stoji nešto fascinantno o BiH. Ti akademici su prije mjesec dana, u vrijeme mira, oni su rekli da Hrvatima prava treba osigurati pod svaku cijenu”, rekao je Milanović.,pišu Vijesti

“To je stav bliskih Plenkovićevih suradnika kad slobodno misle. Kad su pokoreni, onda ne misle. Ja ih pozivam da kažu što su mislili pod time da se ne treba pitati za cijenu”, dodao je Milanović.

“Plenković okolo ovo svodi na naš osobni sukob. To je izdajstvo, tu nema ničeg osobnog. Ali kad bi on i ja uputili istu poruku, barem 75 posto hrvatskih građana bi to podržalo. Ovo je njegova sabotaža i privatna karijerna avantura, točno vidim kamo smjera i gdje želi”, rekao je.

“Ovo nisu naše osobne bitke, ja neman ništa za izgubiti. Ovo je Plenkovićevo ludilo”, rekao je. “On mora znati da nema ničeg osobnog. Ja ne znam što će biti, ja radim da se izbjegne taj scanrij, da nitko u BiH ne izgubi osim onih koji žele reketariti Hrvate”, dodao je.

