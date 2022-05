Crna Gora: Ugostitelji očekuju dobru turističku sezonu, cijene usluga na moru porasle u odnosu na prošlu godinu

Lijepo vrijeme i tri neradna dana povodom državnog praznika – Dana nezavisnosti, potvrdili su da će Crna Gora i ove godine biti jedna od vodećih turističkih destinacija. Prethodni vikend bio je prilika da brojni turisti posjete Crnu Goru, a prema riječima ugostitelja, predsezona je već iznad očekivanja, javlja Anadolu Agency (AA).

Dobra predsezona, najava je uspješne turističke sezone. Tako je bilo u prošlosti, a ugostitelji u Crnoj Gori se nadaju da će i ovog ljeta biti sezona o kojoj će se pričati, kao o jednoj od najboljih.

Budva i ostali gradovi na primorju Crne Gore bilježe veliki broj gostiju, a očekuje se da se takava trend nastavi, pa čak i poboljša.

– Turisti iz regiona će nadomjestiti izostanak gostiju iz Ukrajine –

Tradicionalno, najviše gostiju se očekuje iz zemalja regiona, a prema najavama turističkih radnika, zbog rata u Ukrajini nije realno očekivati turiste sa tog tržišta, ali će zato biti veći priliv gostiju iz Zapadne Evrope.

Ljubica Pribilović iz Turističke organizacije Budva, u razgovoru za AA ističe da prema podacima koje dobijaju od turističke privrede, ove godine se očekuje dobra i uspješna turistička sezona.

“Crna Gora se prethodnih mjeseci usredsredila na zapadno evropsko tržište, kao i na neke udaljene destinacije. Samim tim, uvedene su i nove avio linije. Najveći broj gostiju možemo očekivati iz zemalja bivše Jugoslavije i Albanije, ali tu su i uvijek rado viđeni gosti iz Zapadne Evrope“, kaže Pribilović.

– Ugostitelji najavili poskupljenje cijena hrane i pića –

Usljed poskupljenja na svjetskom nivou, pitanje je kakve će cijene dočekati turiste ove sezone na crnogorskom primorju.

“Kada su u pitanju cijene, zbog poskupljenja cijena osnovnih namirnica, ne samo kod nas, nego i u regionu i svijetu, došlo je i do poskupljenja određenih usluga. Ugostitelji su najavili poskupljenje hrane i pića od 10 do 30 odsto. Kada je smještaj u pitanju, može se naći od 10 eura po osobi u privatnom smještaju do cijena koje nude hoteli sa tri zvjezdice, od 30 eura sa doručkom za jedno noćenje, dok su veće cijene kod hotela sa četiri i pet zvjezdica“, veli Pribilović.

Prvomajski praznici, kao i državni praznik, Dan nezavisnosti, učinili su da brojni turisti, kako iz Crne Gore, tako i iz regiona i Evrope posjete Budvu.

– Fokus na tržište Zapadne Evrope –

Zadovoljan je predsezonom i Ivan Kadović, direktor jednog od budvanskih hotela. Poručuje da ne očekuje da ove godine stignu turisti iz Ukrajine, ali vjeruje da će biti dolazaka gostiju iz Rusije.

“Predsezona je bila veoma dobra, prvomajski praznici su pokazali da to može da bude jedan vjesnik dobre sezone. Prošle godine je procenat gostiju iz Ukrajine bio negdje oko 20 odsto, ali ih ove godine ne očekujemo, s obzirom na dešavanja tamo. Ima jedan veći broj Ukrajinaca koji su tu. Što se tiče gostiju iz Rusije, oni su i prošle godine bili pod sankcijama, dolazili su preko Beograda, tako da isti broj njih očekujemo i ove godine. Što se tiče cijena, one još uvijek nisu porasle. Ali, pošto se bilježi rast cijena svih namirnica, očekujemo tokom sezone i rast cijena naših usluga“, priča Kadović.

Na pitanje, kako nadomjestiti nedolazak gostiju iz Ukrajine, Kadović ističe da je sada fokus na novo tržište.

“Najviše nam je turista iz Zapadne Evrope, dakle, Poljaka, Švajcaraca, Njemaca, Francuza, tako da mislim da bi taj dio Evrope mogao da zamijeni onaj dio od 20 odsto turista koje smo imali iz Ukrajine“, optimista je Kadović.

