Danas ispraćaj Mateja Periša u Beogradu, otac: “Vraćam sina kući, u njegov Split”

Tijelo će biti u crkvi od 15 sati, a u 17 sati će biti ispraćaj koji će predvoditi beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar, javljaju srpski mediji.

Podsjetimo, jučer je potvrđeno da je mladić čije je tijelo pronađeno prekjučer u Dunavu Matej Periš. DNA analiza dokazala je da se radi o nestalom Splićaninu.

Uzrok smrti je, kako se i pretpostavljalo, utapanje, pokazala je obdukcija. Bit će napravljena i toksikološka analiza, ali ti se rezultati očekuju tek za nekoliko sedmica.

Njegovo tijelo izvukli su mornari prekjučer ujutro oko 9:30. Tijelo je pronađeno na mjestu koje se zove Ada Huja, a nalazi se nizvodno od Velikog ratnog otoka, na ušću Save u Dunav, koje je više puta bilo temeljito pretraživano.

Ranije jučer o cijelom slučaju oglasila se srpska policija.

“Ministarstvo unutarnjih poslova službeno priopćuje da je DNA analizom tijela, koje je jučer oko 9:20 pronađeno u Dunavu, na Adi Huji, utvrđeno da se radi o hrvatskom državljaninu Mateju Perišu (26), čiji je nestanak prijavljen policiji u Beogradu 31. decembra prošle godine”, objavila je srpska policija.

“Prema preliminarnom nalazu obdukcije smrt je nastupila nenasilnim putem. Pripadnici Ministarstva unutarnjih poslova od trenutka prijave nestanka hrvatskog državljanina intenzivno su tragali za njim i poduzimali sve mjere i radnje kako bi ga pronašli i rasvijetlili sve činjenice i okolnosti nestanka”, dodaje se.

“Na pronalasku hrvatskog državljanina Mateja Periša bili su angažirani pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Ronilačke jedinice Žandarmerije, Uprave kriminalističke policije, Policijske ispostave za sigurnost na rijekama, kao i sve policijske stanice na teritoriju grada Beograda”, dodaje se na kraju.

Ambasada Hrvatske u Beogradu će u suradnji s obitelji i srpskim institucijama u najkraćem mogućem roku provesti sve formalnosti i procedure potrebne da bi obitelj Mateja Periša preuzela i prevezla u Hrvatsku njegovo tijelo.

Iz Beograda se za Slobodnu Dalmaciju javio Matejev otac.

“Čovjek koji izgubi nekoga, kao što sam ja izgubio svog Mateja, ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta”, rekao je Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.

“Ništa čovjeka na ovakvu vijest ne može pripremiti. Današnji dan je bio najgori dan u mome životu, a nada je ostala negdje kao mjehur u zraku. Vraćam svoga sina kući, u njegov Split”, dodao je Periš.

“Molim javnost da ispoštuje ovu našu želju da se s dostojanstvom, u krugu obitelji oprostimo od našeg Mateja. Molim da ljudi i javnost to shvate i unaprijed im zahvaljujem na razumijevanju. Osobno ne odbijam nikakvo suosjećanje od nikoga, ali jednostavno želim biti u miru i u miru se oprostiti od svoga sina”, poručio je.

Matej je nestao u noći s 30. na 31. decembra. Istrčao je iz kluba Gotik, trčao ulicama Beograda, pokušao zaustaviti taksi i onda se, kako se vidi na snimci nadzorne kamere restorana Savanova, stepenicama spustio prema Savi. No ne vidi se da je ušao u vodu.

Nakon toga krenula je velika potraga, srpska policija sedmicama je pregledavala Savu i Dunav. Istragu su pratile brojne spekulacije, ali i teorije zavjere. prneosi “Novi“.

Facebook komentari