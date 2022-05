Posljednji pozdravi za Mateja Perišu: “Kapetane plavi, sad zaplovi sa anđelima u raj”

Prijatelji, poznanici ali i oni koji nisu poznavali Mateja, već su o njemu čitali prethodnih mjeseci, uputili su emotivne poruke.

“S Bogom dječače plavi.(Matej Periš). Život je tek bio pred tobom, a moramo ti reći zbogom. Oplovijo si naš Jadran plavi, al sudbina te odvede do Dunava i on te nemilosrdno udavi. Svi smo se nadali čudu, da ćeš jednom od nekud doći. Da ćemo ponovno vidjeti te tvoje plave oči. Ali sudbina nije tako htjela, već te je prerano uzela. Pratili smo tvoj nestanak od prvog do posljednjeg kobnog dana. Teško je nama koji te nismo ni znali. A kako je tek tvojoj tužnoj mami, ocu i rodbini cjeloj…..cjelom Splitu, a i mnogo šire. Kapetane plavi, sad zaplovi sa Anđelima u raj.Ovoj agoniji došao je kraj. Roditeljima i rodbini svoj iskrena sućut i neka im Bog da snage da izdrže ovu veliku bol. A sad Zbogom dječače plavi Anđeli te čekaju u raju”, napisao je jedan od korisnika društvene mreže Facebook.

“Ocu Nenadu Perišu i cijeloj obitelji Periš želim iskrenu sućut neka vam makar njegov grob bude znan, a za njegovu dušu molim dobroga Boga da ju nagradi za sve dobro kojeg nam je Matej za života dao! U raj poveli te anđeli i s Lazarom nekoć ubogim život imao vjekovječni! Pokoj vječni daruj mu Gospodine!”, napisao je Roko Bedalov na Facebook-u.

Podsjetimo, tijelo Mateja Periša izvučeno je oko 9.20 ujutru iz Dunava kada su ga u vodi primijetili kapetan i mornari jednog broda, kao i par šetača na Adi Huji. Odmah su pozvali policiju koja je ubrzo stigla na lice mjesta.

Već na osnovu garderobe i stvari koje su nađene pri tijelu, policajcima i moranarima je bilo jasno da je najvjerovatnije u pitanju Periš, ali ta informacija nije mogla biti i definitivno potvrđena dok nije urađena DNK analiza.

DNK analiza je rađena po nalogu Višeg tužilaštva i po hitnom postupku su rezultati stigli već danas i potvrdili najcrnje slutnje.

Nenad Periš, otac Mateja Periša, u Beogradu će preuzeti tijelo svog sina koji će biti sahranjen u Hrvatskoj. Obdukcija je u toku, tačan uzrok smrti bit će naknadno poznat. prneosi “Radiosarajevo“.

