Prva reakcija Nenada Periša nakon rezultata DNK analize: “Molim da ljudi to shvate”

“Čovjek koji izgubi nekoga kao što sam ja izgubio svog Mateja ima samo jednu nadu, a to je da mu bude što bliže. To će se jednom dogoditi, ja ne znam kada, ali će se dogoditi. Moje misli i moji pogledi uvijek će tražiti moga sina i uvijek ću htjeti da mu budem što bliže. Mi moramo nastaviti živjeti ovdje na zemlji do nekog novog susreta”, rekao nam je Nenad Periš, koji nam se danas poslijepodne javio iz Beograda, nakon što je u noći sa srijede na četvrtak stigao u Beograd, gdje je nakon 139 dana potrage pronađeno tijelo njegovog sina Mateja.