MATEJA PREPOZNALI PO MAJICI, SATU I TELEFONU! Kapetan: Prolaznik je na internetu vidio da je mladić obučen kao Splićanin

Tijelo Mateja Periša, kome se svaki trag izgubio 31. decembra prošle godine na Savskom keju u Beogradu, izvučeno je juče na Adi Huji, gotovo pet mjeseci nakon nestanka. Telo koje je plutalo otkrili su mornari i pozvali policiju.

Mladi Splićanin, da podsetimo, u Beograd je stigao 30. decembra s prijateljima kako bi proslavio Novu godinu u srpskoj prestonici.

Oni su nakon smeštanja u iznajmljeni stan izašli u Beton halu na večeru, a potom produžili u klub “Gotik”. Oko 1.30 časova ujutru Periš je napustio klub samo u majici, a prijatelji koji su ga tražili sutradan su prijavili nestanak. Srpska policija je u prvim danima potrage uspela da rekonstruiše kretanje mladića na osnovu nadzornih kamera koje su ga snimile kako trči po Savamali, a potom ulazi u ledenu Savu.

Na snimcima se videlo i kako Periš pliva, a signal njegovog telefona uhvaćen je prekoputa Beton hale i poslednji put na Velikom ratnom ostrvu.

Natpis na majici

Periševo telo pronađeno je juče u 9.20 na 7,5 kilometara od mesta u kome je ušao u vodu.

– Odmah je uočeno da je mladić obučen isto kao Matej, u džepu je imao mobilni telefon, a na ruci srebrni sat. Upoređene su fotografije i bilo je jasno da je natpis na majici identičan. Policija je telo prenela na obdukciju, biće obavljene DNK i toksikološke analize, a obaveštena je i porodica – navodi naš izvor iz istrage. Telo je po izvlačenju bilo blatnjavo.

– Mladić koji je izvučen iz Dunava bio je potpuno blatnjav, kako po licu, tako i po celom telu. Za njegovu garderobu su se zakačile alge i mulj. Lice je bilo neprepoznatljivo, jer je toliko dugo u vodi – kaže izvor i dodaje da je leš bio u fazi raspadanja.

Policiju je juče pozvao kapetan broda Milovan Zelenović. On je za Kurir ispričao šta se sve juče ujutru desilo.

– Šetali smo po palubi i videli kako voda nosi telo. Vetar ga je doneo, plivao je nizvodno Dunavom. To je bilo oko devet sati, u pola deset je stigla policija. Telo je bilo u stanju raspadanja, neki dečko koji je šetao pored je proverio na internetu i video da je isto obučen. Imao je jednu belu patiku i crnu majicu – kaže Zelenović i nastavlja:

Potraga

– Uopšte nisam posumnjao da je u pitanju Matej Periš. Tek kada je taj mladić rekao da je isto obučen, video sam da ima velikih sličnosti. Na jednoj patici koja je nađena pisalo je slovo V. Već sam dao izjavu policiji – rekao je Zelenović.

Potraga za Matejom Perišem trajala je gotovo punih pet meseci. Pored policije Srbije i kolega iz Hrvatske, koji su im se pridružili, u akciji su učestvovali i građani, ali i dobrovoljna vatrogasna i ronilačka društva.

– Rečna policija pregledala je obalu Dunava do Velikog Gradišta, a ronioci su zaranjali i u Savi i u Dunavu. Građani su se organizovali, pretraživali priobalje, a policiji su prijavljivali kada god bi videli nekoga ko liči na Mateja – kaže izvor i naglašava da je nestanak Splićanina ujedinio i potresao sve građane.

MUP i Više javno tužilaštvo u Beogradu potvrdili su juče da je izvučeno telo N. N. osobe iz Dunava i da se radi na identifikaciji.

Ukleta Ada Huja / Troje mladih poginulo na istom mjestu

U blizini mesta gde je nađeno telo Mateja Periša nalazi se nekoliko kafića, čiji su radnici rekli za Kurir da su neposredno posle dolaska na posao videli veliku gužvu i da su kolone policijskih automobila samo prolazile ka tom delu Ade Huje.

– Sve je bilo blokirano, a kasnije smo saznali iz medija da je nakon toliko vremena nađen taj mladić iz Splita. Strašno kako je na kraju završio. Mi smo mislili da je možda uspeo da preživi – kaže jedan od zaposlenih, dok drugi kaže da je on nađen baš na istom mestu gde su stradali i mladi koji su sleteli autom u Dunav.

– To mesto kao da je baksuzno. Tad poginuli klinci, a sad izvukli mladića. Kažu da je bilo baš mučno videti ga kad su ga izvukli iz Dunava. Tuga, ali eto, makar njegovi roditelji više nisu u agoniji gde je on.

Podsetimo, u novembru 2014. Anastasija Stajić (16), Nemanja Antić (18) i Miloš Janković (20) utopili su se kada je BMW sa šestoro mladih uleteo u Dunav sa šetališta na Adi Huji. Troje putnika je preživelo, a kako se tada pisalo, auto je bez kočenja uleteo u vodu. Telo stradalog Jankovića pronađeno je u gepeku, tek kada je posle više sati auto izvučen.

Telo se verovatno zakačilo ispod mosta, isplivalo je kada je otoplilo

Čuveni alas Renato Grbić kaže da je telo Mateja Periša posle pet meseci isplivalo zbog promene temperature vode, ali i da je verovatno od utapanja bilo ispod Pančevačkog mosta, zakačeno za panjeve ili konstrukciju koja se nalazi u vodi.

– Prošlo je pet meseci kako je Matej nestao i jeste iznenađenje što je sada nađen, ali se ispostavilo da sam bio u pravu kada sam rekao da će telo isplivati kod Pančevačkog mosta. Upravo to se i dogodilo, telo je nađeno na oko 300 metara iza mosta, na desnoj obali Dunava – kaže Grbić.

– Telo nikako nije moglo da prođe most jer se ispod nalazi sedam-osam metara krša, granja, metalnih konstrukcija starog mosta, brodova iz Drugog svetskog rata, pa se on verovatno tu negde zakačio i bio sve dosad. Temperatura vode donedavno je bila 10-11 stepeni Celzijusa, ali se sada ugrejala, pa su se stvorili uslovi da dođe do truljenja organizma u jačem obliku, pa je on kao balon isplivao nagore – objašnjava alas.

– Struja koja je bila juče ujutru pomogla je da leš krene pored obale, a vetar koji je duvao samo ga je održavao da ne ide ka sredini, već da se drži bliže kopnu – naveo je naš sagovornik.

Hronologija

x 30. 12. 2021 – Matej Periš s drugovima iz Splita stigao u Beograd na doček Nove godine i odmah izašao u Beton halu

x 31. 12. 2021 – Periš odjednom izašao iz kluba “Gotik”. Kamere ga snimile kako trči do Savanove i tu ulazi u ledenu rijeku

x 2. 1. 2022 – Nenad Periš, Matejov otac, stigao u Beograd da prati potragu za sinom

x 15. 3. 2022 – Poslije dva i po mjeseca potrage Nenad Periš otišao u Split

MUP Hrvatske u Beogradu / Nije bilo nasilja nad Matejem

Nakon informacije da je Matej Periš nađen, delegacija hrvatske policije s Antoniom Gerovcem na čelu, pomoćnikom načelnika policije i načelnikom Uprave kriminalističke policije, doputovala je u Beograd. Hrvatsku delegaciju primio je i Aleksandar Vulin, ministar policije.

– Dobili smo apsolutno sve informacije i sve što je potrebno. Stupili smo u kontakt s istražiteljima i intenzivirali kontakt s Matejevim ocem. Postoji radna verzija onoga što se dogodilo, ali razumećete me da sada ne mogu o detaljima – rekao je Gerovac.

– Sa svime što je do sada prikupljeno, ništa ne ukazuje na to da je Matejev nestanak bilo kako povezan s posledicama neke nasilne radnje – rekao je. Hrvatska policija već je dolazila u Beograd i razgovarala sa kolegama, piše Kurir.

