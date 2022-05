MATEJ PERIŠ JE PRONAĐEN NA UKLETOM MJESTU! Jovana Jeremić otkrila jezive detalje: Tu su poginule tri osobe…

Kako je Jovana Jeremić u rubrici “Do koske sa Jovanom Jeremić” istakla, radi se o ukletom mjestu na kom je ranije poginulo troje mladih ljudi.

– Zdravo svima, osamnaesta rubrika po redu “Do koske sa Jovanom Jeremić”. Rubrika o kojoj se piše, koja se prenosi u svim medijima i koja sredom u 19 časova izlazi na Informerovom portalu, a četvrtkom ujutru u pisanom izdanju u okviru Informera. Naša današnja tema jeste najvonija vesti, a to je da je pronađeno telo Mateja Periša. Interesantno je mesto na kojem je telo pronađeno. U pitanju je mesto kod Ada Huje, koje važi za ukleto mesto. Izneću neke podatke koje drugi nisu – rekla je Jovana, pa nastavila:

– Jedan vidovnjak, odnosno čovek koji zna budućnost, je u okviru jedne emisije na Jutjubu izjavio da će se telo pronaći upravo na tom mestu kod Ade Huje gde je ranije poginulo troje mladih ljudi i tako se zaista desilo. On je tom prilikom rekao da je Mateja Periš upao u vodu i da se udavio, dakle da nije u pitanju ubistvo, nego da je upao u vodu i da se udavio, i da će telo biti pronađeno baš na tom mestu. O svim detaljima njegovog proročanstva čućete u okviru mog Jutarnjeg programa na Pinku za vikend, a do tada vidim da je rekonstrukcija pokazala da je Matej Periš trčao kroz grad više od sat vremena, da je upao u vodu, da se udavio i da je naravno telo isplivalo posle toliko meseci na tom mestu – otkrila je Jovana za Informer, pa dodala:

– Meni je to mesto interesantno jer vuče tu neku istoriju prokletvstva o kojoj treba istraživati. Interesantno je to da je otac Mateja Periša vaterpolista i rekao je “Ja sam vaterpolista i ceo život sam u vodi. Nema šanse da tako plivate na temperaturi od 5 stepeni, ni u ronilačkom odelu, a kamoli bez”. Definitivno je misterija vezana za nestanak Mateja Periša danas okončana, nažalost na nesreću njegove familije i porodice i ta sama struktura i način kako je telo pronađeno, pokazuje da nije reč o ubistvu, kako su mnogi spekulisali, saznalo se da se dečko udavio. Verovatno je bio pod dejstvom alkohola i nekih drugih supstanci, što će obdukcioni nalaz to i pokazati i misterija tog ukletog mesta je ono što je interesantno, po prvi put sam iznela, ovde u rubrici, vezano za tog vidovnjaka šta je izjavio, a o svim detaljima biće u Jutarnjem programu – rekla je voditeljka u emisiji “Do koske sa Jovanom Jeremić, piše Informer.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

