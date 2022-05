Teško dišem, doktori su oko mene cijeli dan, ne ustajem iz kreveta: Miša Grof u lošem stanju poslije sahrane sina Vidoja Ristovića!

On je istakao da se ne miri sa činjenicom da mu je sin umro, zbog čega mu je naglo pozlilo, pa su doktori tokom jučerašnjeg dana morali da intervenišu.

– Nemam trenutno snage da mnogo pričam. Znam da ima milion pitanja za mene. Teško dišem, doktori su oko mene i ceo dan sam proveo u krevetu. Naglo mi je pozlilo, bolje je da je uvijek neko tu pored da može da uskoči ako se nešto desi – rekao je Miša i otkrio da će tek da progovori o svemu:

– Mislim da je sada najmanje bitno to šta se dešavalo u stanu za koji me pitate. Sin mi je umro, to je nešto što mi je sve vrijeme pred očima. Kad mi bude bolje i kad se osvijestim da Vidoja više nema, progovoriću o svemu.

Kako prenosi Republika, Miša se poslije sahrane zatvorio u kuću, a u posjetu mu je, pored porodice, došao još samo dobar prijatelj.

– Miša se na groblju tokom sahrane maksimalno kontrolisao. Slomilo ga je sve tek kad se sve završilo. Plakao je cijeli dan, ništa ne jede danima i zato mu je pozlilo. Znamo samo da su mu ljekari dali infuziju tokom jučerašnjeg dana. Mjerili su mu pritisak i pokušali da ga natjeraju da nešto pojede. Ne ustaje iz kreveta, kasno se budi, a tražio je doktorima samo da mu daju nešto za smirenje da bi mogao da odspava jer i s tim ima problema – otkrio je izvor. prneosi “Ekskluziva“.

