Borut Pahor predlaže da EU odmah i bez uslovljavanja odobri BiH status kandidata

Pahor je kazao kako je svima jasno da je politička stabilnost preduslov ekonomskog razvoja, a regija zapadnog Balkana i dalje je prostor političke nestabilnosti.

Ocijenio je da stalno prijeti nestabilnost prouzrokovana bugarskom blokadom makedonskih pregovora o članstvu u EU što se prelijeva i na Albaniju, izostankom napretka u pregovorima Srbije i Kosova ali i unutrašnjim problemima koje ima BiH.

Pahor vjeruje kako je možda najvažnije riješiti zastoj u slučaju Bosne i Hercegovine pred koju je postavljeno 14 prioriteta koje valja riješiti kako bi dobila kandidatski status. Zastoj na tom planu traje već duže od dvije godine, a slovenski predsjednik sada predlaže da se BiH ipak da takav status kao važan politički signal o postojanju jasne evropske perspektive te da se nakon toga radi na ispunjenu postavljenih kriterija.

Pojasnio je kako je integracijski proces zbog prevelike sporosti prouzrokovao rast nacionalizma i potakao neprihvatljive ideje o promjenama granica u regiji.

Predložio je stoga da se o proširenju razmišlja kao o najvažnijem pitanju koje je posebno dobilo na značaju nakon ruske invazije na Ukrajinu.

“Podržavam ubrzani pristup Ukrajine, no, želim ubrzani pristup i kada je riječ o BiH. Ne znam je li ovo izvodivo i koliko će biti komplikovano postići konsenzus oko ovoga, no, to mi se čini trenutno najproduktivnijom idejom kada je riječ o postupku proširenja”, kazao je Pahor dodajući kako je potrebno iskoristiti sadašnji trenutak i pomoći BiH jer je to od ključne važnosti ne samo za nju nego i za stabilnost cijele regije.

Dodao je da je sada potrebna odlučna podrška iz Brisela da bi se i ljudima u BiH pokazalo da je evropska perspektiva dostižna. prenosi “N1“.

