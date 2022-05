VIDOJE RISTOVIĆ PREMINUO NA STOLU ZA MASAŽU? Otkriveni detalji smrti supruga Nikoline Pišek

Hitna pomoć konstatovala smrt, a izvor za Republiku otkrio je uzrok smrti Ristovića.

– Vidoje je preminuo na stolu za masažu, tokom masiranja – naveli su.

Podsetimo, Ristović je živeo i radio na relaciji Beograd – Zagreb. Nikolina i Vidoje venčali su se septembru 2013. godine u Monte Karlu, a 2. decembra 2014. godine su dobili devojčicu kojoj su dali ime Una Sofija. Vidoje Ristović je u Beogradu je završio osnovnu i srednju školu, te stekao diplomu istoričara umetnosti.

– Volimo da se obradujemo poklonima, više Vidoje mene, ali i to se smanjilo. Dosta je vremena prošlo i ne doživljava me više tako ozbiljno. Naravno da je lepo obradovati nekoga poklonom, ali ne treba čekati neke posebne datume već to uraditi spontano. Opuste se muškarci posle nekoliko godina, ali to je dobro jer je teško održati tenziju sa početka. Najlepše je kada pored nekog možeš da se opustiš i pustiš kočnicu, da teče samo svojim tokom. Ja sam ta koja zamera pa on ne stigne da dođe do izražaja – pričala je voditeljka o braku sa njim.

